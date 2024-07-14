В Сочи снова пересохли Агурские водопады

Краснодарский край

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  • Пересохший Агурский водопад, 13 июля 2024 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале Сочинского национального парка, t.me/npsochi_official
    Пересохший Агурский водопад, 13 июля 2024 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале Сочинского национального парка, t.me/npsochi_official

Из-за жары обезводело русло реки Агура в Сочинском национальном парке

Вечером 13 июля пресс-служба Сочинского национального парка показала, как вследствие жары стала выглядеть одна из главных достопримечательностей Хостинского района — самый большой из трех Агурских водопадов, 30-метровый.

«Вода есть только в нижнем течении. Она мутная, беловатого цвета с резким запахом сероводорода. Здесь выходят на поверхность минеральные воды сульфидного источника», — говорится в сообщении.

Показываем обстановку на Черноморском побережье:

Агурские водопады уже пересыхали в конце августа 2022 года, в сентябре 2020-го, а до этого — в 1980-х. Каждый раз они появлялись снова после того, как спадала жара или выпадали осадки.

Туристов, которые намереваются посетить Агурское ущелье, руководство нацпарка настоятельно просит брать воду с собой. Напомним, 15 июля вход сюда объявлен бесплатным для посетителей в одежде с леопардовым принтом.

Ранее на этой неделе в Краснодаре открыли вторую очередь «Парка облаков», а жители Владикавказа высказались против застройки зеленой зоны возле Водной станции.

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