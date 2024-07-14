В Сочи снова пересохли Агурские водопады

«Вода есть только в нижнем течении. Она мутная, беловатого цвета с резким запахом сероводорода. Здесь выходят на поверхность минеральные воды сульфидного источника», — говорится в сообщении.

Агурские водопады уже пересыхали в конце августа 2022 года, в сентябре 2020-го, а до этого — в 1980-х. Каждый раз они появлялись снова после того, как спадала жара или выпадали осадки.

Туристов, которые намереваются посетить Агурское ущелье, руководство нацпарка настоятельно просит брать воду с собой. Напомним, 15 июля вход сюда объявлен бесплатным для посетителей в одежде с леопардовым принтом.