В Сочи снова пересохли Агурские водопады
Из-за жары обезводело русло реки Агура в Сочинском национальном парке
Вечером 13 июля пресс-служба Сочинского национального парка показала, как вследствие жары стала выглядеть одна из главных достопримечательностей Хостинского района — самый большой из трех Агурских водопадов, 30-метровый.
«Вода есть только в нижнем течении. Она мутная, беловатого цвета с резким запахом сероводорода. Здесь выходят на поверхность минеральные воды сульфидного источника», — говорится в сообщении.
Показываем обстановку на Черноморском побережье:
Агурские водопады уже пересыхали в конце августа 2022 года, в сентябре 2020-го, а до этого — в 1980-х. Каждый раз они появлялись снова после того, как спадала жара или выпадали осадки.
Туристов, которые намереваются посетить Агурское ущелье, руководство нацпарка настоятельно просит брать воду с собой. Напомним, 15 июля вход сюда объявлен бесплатным для посетителей в одежде с леопардовым принтом.
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