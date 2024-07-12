Сочинский нацпарк можно бесплатно посетить в одежде с леопардовым принтом

Краснодарский край

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  • © Фото Kachi Awaji с сайта Unsplash.com
    © Фото Kachi Awaji с сайта Unsplash.com

15 июля Сочинский национальный парк отметит День переднеазиатского леопарда

В телеграм-канале Сочинского национального парка сообщили, что 15 июля в заповеднике отметят День переднеазиатского леопарда. Для гостей проведут тематические, познавательные и экологические мероприятия, рассчитанные на детей и взрослых.

В этот день территорию парка, Змейковских водопадов и Агурского ущелья в районе горы Большой Ахун гости в одежде с леопардовым принтом смогут посетить бесплатно. 

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На площади Южного мола откроется выставка «Леопард возвращается на Кавказ». В конференц-зале сочинского дендрария 15 июля в 16:00 состоится кинопоказ фильма «Кавказский леопард — возвращение легенды». Вход свободный для посетителей парка. Остальные желающие смогут посмотреть кино, пройдя регистрацию по ссылке.

Как писали Юга.ру, в январе 2024 года центр восстановления леопарда в Сочи показал котят-подростков, которых выпустят на волю.

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