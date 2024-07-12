Сочинский нацпарк можно бесплатно посетить в одежде с леопардовым принтом

В телеграм-канале Сочинского национального парка сообщили, что 15 июля в заповеднике отметят День переднеазиатского леопарда. Для гостей проведут тематические, познавательные и экологические мероприятия, рассчитанные на детей и взрослых.

В этот день территорию парка, Змейковских водопадов и Агурского ущелья в районе горы Большой Ахун гости в одежде с леопардовым принтом смогут посетить бесплатно.