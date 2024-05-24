Пляжный комплекс «Ривьера» в Сочи откроют в День защиты детей

24 мая пресс-служба мэрии Сочи сообщила о планах открыть новый семейный пляжный комплекс. Его протяженность составляет 450 метров. Комплекс объединил в одну территорию три пляжа в районе устья реки Сочи: «Ривьера», «Звездный» и «Остров». Ширина общей морской набережной увеличилась, когда специалисты снесли старые строения.

«Проект реконструкции пляжного комплекса «Ривьера» согласован с нашими жителями, также были учтены пожелания гостей курорта путем опросов, проводимых в прошлом курортном сезоне. Эта самая протяженная в городе пляжная территория почти в полкилометра», — рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Святослав Ершов.



На территории заменили коммуникации, брусчатку, установили новую парковую мебель, малые архитектурные формы и освещение. Также на пляже высадили субтропические растения.

Проект включает создание теневых аэрариев, тематических зон с мягким покрытием для игр со скакалкой, оборудованием для настольного тенниса и водными аттракционами. Предусмотрены новые душевые, раздевалки, спасательные вышки, туалеты, медпункт. Специалисты установили видеонаблюдение и ячейки для хранения малогабаритных вещей. Сейчас на объекте укладывают резиновое покрытие и устанавливают теневой тент.

Летом на пляже «Ривьера» будут работать аниматоры.



