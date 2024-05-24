Пляжный комплекс «Ривьера» в Сочи откроют в День защиты детей

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта мэрии Сочи sochi.ru
    © Фото с сайта мэрии Сочи sochi.ru

В Сочи появится семейный пляжный комплекс «Ривьера». Его откроют 1 июня

24 мая пресс-служба мэрии Сочи сообщила о планах открыть новый семейный пляжный комплекс. Его протяженность составляет 450 метров. Комплекс объединил в одну территорию три пляжа в районе устья реки Сочи: «Ривьера», «Звездный» и «Остров». Ширина общей морской набережной увеличилась, когда специалисты снесли старые строения.

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«Проект реконструкции пляжного комплекса «Ривьера» согласован с нашими жителями, также были учтены пожелания гостей курорта путем опросов, проводимых в прошлом курортном сезоне. Эта самая протяженная в городе пляжная территория почти в полкилометра», — рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Святослав Ершов.

На территории заменили коммуникации, брусчатку, установили новую парковую мебель, малые архитектурные формы и освещение. Также на пляже высадили субтропические растения.

Проект включает создание теневых аэрариев, тематических зон с мягким покрытием для игр со скакалкой, оборудованием для настольного тенниса и водными аттракционами. Предусмотрены новые душевые, раздевалки, спасательные вышки, туалеты, медпункт. Специалисты установили видеонаблюдение и ячейки для хранения малогабаритных вещей. Сейчас на объекте укладывают резиновое покрытие и устанавливают теневой тент.

Летом на пляже «Ривьера» будут работать аниматоры.

  • © Фото с сайта мэрии Сочи sochi.ru
    © Фото с сайта мэрии Сочи sochi.ru
  • © Фото с сайта мэрии Сочи sochi.ru
    © Фото с сайта мэрии Сочи sochi.ru
  • © Фото с сайта мэрии Сочи sochi.ru
    © Фото с сайта мэрии Сочи sochi.ru
  • © Фото с сайта мэрии Сочи sochi.ru
    © Фото с сайта мэрии Сочи sochi.ru

Напомним, что в Сочи 41 пляж получил высший знак сертификации «Синий флаг».

Как писали ранее Юга.ру, мэрия Сочи оборудовала для инвалидов 68 из 170 пляжей.

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