Глава Адыгеи обозначил приоритеты в работе Общественной палаты региона

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поучаствовал в заседании Общественной палаты республики VII созыва

В состав Общественной палаты республики нового созыва вошли 30 человек: руководители и представители объединений, патриотических, профсоюзных и молодежных движений, лидеры конфессий и национально-культурных автономий республики. Мурат Кумпилов отметил высокий уровень работы предыдущего созыва и подчеркнул, что Общественная палата как площадка взаимодействия граждан с властью очень важна для социально-экономического развития региона.

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Глава Адыгеи выделил следующие приоритеты работы Общественной палаты: поддержка участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей;

обеспечение прав и свобод человека;

совершенствование механизмов общественного контроля;

развитие культуры и образования;

защита окружающей среды;

санитарное благополучие территорий;

безопасность дорожного движения и другие.

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«Наше главное достижение — это прочный правопорядок и высокий уровень общественной безопасности, социальный мир, межнациональное и межконфессиональное согласие. То есть совокупность тех факторов, которые создают надежный фундамент для дальнейшего поступательного развития Адыгеи», — заявил глава глава республики.