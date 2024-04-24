Глава Адыгеи обозначил приоритеты в работе Общественной палаты региона
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поучаствовал в заседании Общественной палаты республики VII созыва
В состав Общественной палаты республики нового созыва вошли 30 человек: руководители и представители объединений, патриотических, профсоюзных и молодежных движений, лидеры конфессий и национально-культурных автономий республики.
Мурат Кумпилов отметил высокий уровень работы предыдущего созыва и подчеркнул, что Общественная палата как площадка взаимодействия граждан с властью очень важна для социально-экономического развития региона.
Модульные отели, производство сыра, новые автобусы:
Глава Адыгеи выделил следующие приоритеты работы Общественной палаты:
- поддержка участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей;
- обеспечение прав и свобод человека;
- совершенствование механизмов общественного контроля;
- развитие культуры и образования;
- защита окружающей среды;
- санитарное благополучие территорий;
- безопасность дорожного движения и другие.
«Наше главное достижение — это прочный правопорядок и высокий уровень общественной безопасности, социальный мир, межнациональное и межконфессиональное согласие. То есть совокупность тех факторов, которые создают надежный фундамент для дальнейшего поступательного развития Адыгеи», — заявил глава глава республики.
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