Глава Адыгеи обозначил приоритеты в работе Общественной палаты региона

Адыгея

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  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поучаствовал в заседании Общественной палаты республики VII созыва

В состав Общественной палаты республики нового созыва вошли 30 человек: руководители и представители объединений, патриотических, профсоюзных и молодежных движений, лидеры конфессий и национально-культурных автономий республики. 

Мурат Кумпилов отметил высокий уровень работы предыдущего созыва и подчеркнул, что Общественная палата как площадка взаимодействия граждан с властью очень важна для социально-экономического развития региона.

Модульные отели, производство сыра, новые автобусы:

Глава Адыгеи выделил следующие приоритеты работы Общественной палаты:

  • поддержка участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей;
  • обеспечение прав и свобод человека;
  • совершенствование механизмов общественного контроля;
  • развитие культуры и образования;
  • защита окружающей среды;
  • санитарное благополучие территорий;
  • безопасность дорожного движения и другие.

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«Наше главное достижение — это прочный правопорядок и высокий уровень общественной безопасности, социальный мир, межнациональное и межконфессиональное согласие. То есть совокупность тех факторов, которые создают надежный фундамент для дальнейшего поступательного развития Адыгеи», — заявил глава глава республики.

Ранее Юга.ру писали, что на Дегуакской поляне в Адыгее создадут музей под открытым небом с дольменами и курганами.

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