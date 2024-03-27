РНКБ запустил бесплатный сервис накоплений в мобильном приложении
В обновленной версии мобильного приложения банка РНКБ (входит в Группу ВТБ) появился бесплатный накопительный сервис
Сервис умеет автоматически переводить средства с банковской карты на вклад «НаКопи» или детскую «Копилку». Такой подход позволит регулярно откладывать деньги удобным способом.
Как подключить сервис автоматических накоплений:
— выбрать в мобильном приложении открытый ранее или оформить новый вклад «НаКопи»;
— включить функцию «Автонакопление»;
— обозначить удобный тип накоплений и задать параметры.
Пользователям доступны несколько способов накопления:
- автонакопление на фиксированную сумму: раз в неделю или месяц деньги будет поступать с карты на вклад «НаКопи»;
- процент от заработной платы: ее фиксированная часть будет зачисляться на вклад «НаКопи»;
- остаток — на вклад: например, клиент выбирает для пополнения вклада сумму с шагом 50 рублей. Тогда, если на карте останется 248 рублей, в конце дня на вклад «НаКопи» поступит 48 рублей;
- округление покупок: сервис округлит сумму покупки в большую сторону, а разницу зачислит на вклад. Например, при округлении до 50 рублей сумма покупки в 147 рублей превратится в 150, а 3 рубля разницы поступят на вклад «НаКопи».
Косметика, бензин, такси:
Управлять «Накопительным сервисом» можно только через мобильное приложение «РНКБ 24/7». Отменить функцию автонакопления можно в любой момент.
Подробости об оформлении вкладов можно узнать на официальном сайте банка в разделе «Вклады и счета». Все вклады в РНКБ можно открыть без визита в офис — в мобильном приложении «РНКБ 24/7».
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