Уралсиб поднял ставки по вкладам в юанях

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход», «Доход Premium» и «Доход Privat» в китайских юанях на всех сроки размещения

Теперь ставки по вкладам вида «Доход» в юанях в зависимости от срока, пакета услуг и суммы — от 2,81% до 5,03% годовых с ежемесячной капитализацией процентов.

Вклад «Доход» можно открыть в онлайн-банке «Уралсиб Онлайн» или в отделении банка. Минимальная сумма — 50 000 CNY. Пополнение, продление и расходы не предусмотрены.