Уралсиб поднял ставки по вкладам в юанях

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход», «Доход Premium» и «Доход Privat» в китайских юанях на всех сроки размещения

Теперь ставки по вкладам вида «Доход» в юанях в зависимости от срока, пакета услуг и суммы — от 2,81% до 5,03% годовых с ежемесячной капитализацией процентов.

Вклад «Доход» можно открыть в онлайн-банке «Уралсиб Онлайн» или в отделении банка. Минимальная сумма — 50 000 CNY. Пополнение, продление и расходы не предусмотрены.

Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

Ранее вклад «Доход» от Уралсиба вошел в топ самых выгодных долгосрочных депозитов 2023 года и в пятерку самых прибыльных на три года.

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