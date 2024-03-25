Уралсиб поднял ставки по вкладам в юанях
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход», «Доход Premium» и «Доход Privat» в китайских юанях на всех сроки размещения
Теперь ставки по вкладам вида «Доход» в юанях в зависимости от срока, пакета услуг и суммы — от 2,81% до 5,03% годовых с ежемесячной капитализацией процентов.
Вклад «Доход» можно открыть в онлайн-банке «Уралсиб Онлайн» или в отделении банка. Минимальная сумма — 50 000 CNY. Пополнение, продление и расходы не предусмотрены.
Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.
Ранее вклад «Доход» от Уралсиба вошел в топ самых выгодных долгосрочных депозитов 2023 года и в пятерку самых прибыльных на три года.