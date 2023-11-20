МТС разыграет автомобили, путешествия, встречу с Ивлеевой и другие призы в честь своего дня рождения

Поучаствовать в розыгрыше могут клиенты не только МТС, но и других российских компаний

МТС подарит всем участникам гарантированные подарки и разыграет подарки от ключевых сервисов экосистемы: автомобили с мультимедийной системой МТС Авто;

путешествие мечты от МТС Travel;

подарочные карты от МТС Live;

смартфоны с подарочными подписками;

миллионы подписок на сервисы экосистемы;

подарки от контентных и развлекательных сервисов, в том числе встречи с писателями Сергеем Минаевым и Александром Цыпкиным — от сервиса Строки, с артистами Zivert, Feduk, Антоном Беляевым и Slava Marlow — от МТС Музыки, а также с амбассадорами бренда Дмитрием Нагиевым и Анастасией Ивлеевой.

Для получения гарантированного приза достаточно подтвердить участие на сайте или в приложении Мой МТС и прокрутить куб для определения гарантированного приза. Участники также смогут претендовать на суперпризы, которые будут разыгрывать до 7 января 2024 года. В случае выигрыша ценных призов МТС возьмет на себя расходы по оплате налогов.

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