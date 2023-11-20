МТС разыграет автомобили, путешествия, встречу с Ивлеевой и другие призы в честь своего дня рождения
Поучаствовать в розыгрыше могут клиенты не только МТС, но и других российских компаний
МТС подарит всем участникам гарантированные подарки и разыграет подарки от ключевых сервисов экосистемы:
- автомобили с мультимедийной системой МТС Авто;
- путешествие мечты от МТС Travel;
- подарочные карты от МТС Live;
- смартфоны с подарочными подписками;
- миллионы подписок на сервисы экосистемы;
- подарки от контентных и развлекательных сервисов, в том числе встречи с писателями Сергеем Минаевым и Александром Цыпкиным — от сервиса Строки, с артистами Zivert, Feduk, Антоном Беляевым и Slava Marlow — от МТС Музыки, а также с амбассадорами бренда Дмитрием Нагиевым и Анастасией Ивлеевой.
Для получения гарантированного приза достаточно подтвердить участие на сайте или в приложении Мой МТС и прокрутить куб для определения гарантированного приза. Участники также смогут претендовать на суперпризы, которые будут разыгрывать до 7 января 2024 года. В случае выигрыша ценных призов МТС возьмет на себя расходы по оплате налогов.
«Краснодарский край одновременно с Ростовской областью стали первыми регионами юга России, где МТС начала свою работу. Абоненты Кубани, подключавшиеся к нашей сети в конце 90-х — начале 2000-х, могут по праву считаться свидетелями зарождения и развития истории мобильной связи в регионе. Мы вместе прошли этот путь — от простой голосовой связи и первых попыток выйти в интернет с телефона до огромной цифровой экосистемы. Уверен, мы продолжим по-хорошему удивлять и радовать всех наших пользователей», — отметил директор МТС в Краснодарском крае.