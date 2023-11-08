Сбер открыл еще один офис в Севастополе

8 ноября Сбер открыл второй офис в Севастополе — пятый по счету на Крымском полуострове

Офис находится в крупном жилом районе города рядом с популярными торговыми центрами и зонами отдыха — на первом этаже жилого дома на проспекте Генерала Острякова, 80.

Для удобства клиентов новое отделение работает в расширенном режиме: по будням с 8:30 до 20:00, по выходным с 9:00 до 19:00. В офисе есть детская игровая локация и банкоматы последнего поколения.

Сейчас в Крыму и Севастополе действуют пять офисов для розничных клиентов и три — для юридических лиц, а также 118 банкоматов (почти 40 — в Севастополе).

В начале мая Сбер открыл свое первое в Крыму отделение, расположенное в Ялте, затем — офис в Севастополе, а в июле — в Керчи. В конце октября председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников на открытии первого офиса в Симферополе отмечал:

Анатолий Песенников, председатель Юго-Западного банка Сбербанка Фото Евгения Чистякова, предоставлено пресс-службой Юго-Западного банка Сбербанка

«Сервисы Сбера пользуются высоким спросом в Крыму. Отделения в Ялте, Севастополе и Керчи ежедневно посещают более 1,5 тыс. человек. С мая по сентябрь при поддержке банка уже более 1,6 тыс. семей купили жильё с использованием ипотеки на сумму более 6,3 млрд рублей. По состоянию на 1 октября предприниматели из Крыма открыли в Сбере более 6 тыс. расчётных счетов и получили свыше 1,3 тыс. кредитов на развитие. Это и поддержка крупных инвестпроектов, и помощь начинающим предпринимателям. Кроме того, Сбер активно развивает безналичную оплату в Крыму: в торгово-сервисных предприятиях полуострова установлено почти 3 тыс. pos-терминалов Сбера».