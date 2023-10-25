Сбер открыл первый офис для розничных клиентов в Симферополе

В Симферополе (Крым) заработал первый офис Сбера для обслуживания розничных клиентов

В отделении есть все основные продукты и сервисы Сбера для розничных клиентов и самые востребованные услуги для бизнеса. Здесь можно открыть вклад, получить моментальную дебетовую или кредитную СберКарту, оформить ипотеку или потребительский кредит и другие продукты. Корпоративным клиентам доступна регистрация бизнеса, открытие расчётного счёта, оформление кредита и депозита и многое другое. В офисе оборудовали детскую игровую локацию и зону устройств самообслуживания. Отделение Сбера для розничных клиентов в Симферополе находится на первом этаже торгово-офисного центра «Гудзон» на улице Гагарина, 20а.

Сейчас в Крыму работают четыре отделения Сбера для розничных и корпоративных клиентов и три специализированных офиса по обслуживанию юридических лиц.

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников рассказывает: «Сервисы Сбера пользуются высоким спросом в Крыму. Наши отделения в Ялте, Севастополе и Керчи ежедневно посещают более 1,5 тыс. человек. Самыми востребованными среди розничных клиентов остаются оформление дебетовых и кредитных карт, открытие и пополнение вкладов, перевод пенсии и зарплаты в Сбер, консультации по подключению цифровых сервисов банка. С мая по сентябрь при нашей поддержке уже более 1,6 тыс. семей купили жильё с использованием ипотеки на сумму более 6,3 млрд рублей. Предприниматели чаще всего приходят в офисы Сбера, чтобы открыть расчётный счёт, подключить расчётно-кассовое оборудование, торговый эквайринг, за консультацией по кредитованию. По состоянию на 1 октября предприниматели из Крыма открыли в Сбере более 6 тыс. расчётных счетов и получили свыше 1,3 тыс. кредитов на развитие. Это и поддержка крупных инвестпроектов, и помощь начинающим предпринимателям».

Жители и гости Крыма активно пользуются банкоматами Сбера: на полуострове их уже 114, из них 25 — в Симферополе. Сбер активно развивает безналичную оплату в Крыму: в торгово-сервисных предприятиях полуострова установили почти 3 тыс. pos-терминалов Сбера, из них 850 — в Симферополе.

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Все жители и гости Крыма и Севастополя в приложении СберБанк Онлайн могут оплатить услуги крымских операторов мобильной связи, бесконтактно оплатить товары и услуги с помощью QR-кода и платёжного стикера Сбера, а также совершить переводы без комиссии в рамках установленных лимитов.

С конца мая 2023 года в Симферополе работает специализированный офис Сбера для юридических лиц. Здесь можно быстро зарегистрировать компанию или ИП, открыть расчётный счёт, получить электронную подпись, разместить депозиты, оформить кредит, открыть зарплатный проект, подключить торговый эквайринг.