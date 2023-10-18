В Краснодарском крае 4533 человека с начала года пожаловались в администрацию на укусы собак
Руководитель департамента ветеринарии Краснодарского края Роман Кривонос рассказал о количестве обращений жителей края по поводу бездомных животных
За почти десять месяцев 2023 года обработали 346 обращений, касающихся просьб изъятия животных с улиц из-за их угрозы населению. Только две из них связаны с жалобами на жестокое обращение с животными. Кроме того, поступило 4533 обращения по укусам людей животными без владельцев.
Также Роман Кривонос рассказал, что в регионе всего 17 приютов для животных, все они частные. Муниципальные — три в Краснодаре и один в Сочи — только в процессе реализации. Приют на 228 вольеров в краснодарском поселке Березовом власти планируют построить за год. Но жить постоянно питомцы там не будут.
Ранее Госдума РФ приняла закон, который поручил регионам самим решать, как защищать людей от бездомных животных. Его осудили местные активисты.
1 сентября 2023 года в силу вступило постановление губернатора Краснодарского края, согласно которому вводится запрет на прикорм бездомных животных и любой контакт с ними. Под прикормом подразумевается кормление кошек и собак в постоянных местах на регулярной основе, что влечет за собой формирование их в стаи. Кормить единичных особей всё ещё можно.
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Как обратил внимание РБК Краснодар, из документа исключен пункт, согласно которому не допускается контакт с животными без владельцев. Пункт о запрете прикорма животных на территории населенных пунктов остался.
Как писали Юга.ру, в Сочи на прошлых выходных прошел фестиваль «Море лап». Участники могли получить бесплатные консультации ветеринаров и кинологов, послушать лекции по уходу за животными и поиграть с питомцами в интерактивных зонах.