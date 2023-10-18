В Краснодарском крае 4533 человека с начала года пожаловались в администрацию на укусы собак

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Руководитель департамента ветеринарии Краснодарского края Роман Кривонос рассказал о количестве обращений жителей края по поводу бездомных животных

За почти десять месяцев 2023 года обработали 346 обращений, касающихся просьб изъятия животных с улиц из-за их угрозы населению. Только две из них связаны с жалобами на жестокое обращение с животными. Кроме того, поступило 4533 обращения по укусам людей животными без владельцев.

Также Роман Кривонос рассказал, что в регионе всего 17 приютов для животных, все они частные. Муниципальные — три в Краснодаре и один в Сочи — только в процессе реализации. Приют на 228 вольеров в краснодарском поселке Березовом власти планируют построить за год. Но жить постоянно питомцы там не будут.

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Ранее Госдума РФ приняла закон, который поручил регионам самим решать, как защищать людей от бездомных животных. Его осудили местные активисты.

1 сентября 2023 года в силу вступило постановление губернатора Краснодарского края, согласно которому вводится запрет на прикорм бездомных животных и любой контакт с ними. Под прикормом подразумевается кормление кошек и собак в постоянных местах на регулярной основе, что влечет за собой формирование их в стаи. Кормить единичных особей всё ещё можно.

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Как обратил внимание РБК Краснодар, из документа исключен пункт, согласно которому не допускается контакт с животными без владельцев. Пункт о запрете прикорма животных на территории населенных пунктов остался.

Как писали Юга.ру, в Сочи на прошлых выходных прошел фестиваль «Море лап». Участники могли получить бесплатные консультации ветеринаров и кинологов, послушать лекции по уходу за животными и поиграть с питомцами в интерактивных зонах.

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