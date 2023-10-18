В Краснодарском крае 4533 человека с начала года пожаловались в администрацию на укусы собак

За почти десять месяцев 2023 года обработали 346 обращений, касающихся просьб изъятия животных с улиц из-за их угрозы населению. Только две из них связаны с жалобами на жестокое обращение с животными. Кроме того, поступило 4533 обращения по укусам людей животными без владельцев.

Также Роман Кривонос рассказал, что в регионе всего 17 приютов для животных, все они частные. Муниципальные — три в Краснодаре и один в Сочи — только в процессе реализации. Приют на 228 вольеров в краснодарском поселке Березовом власти планируют построить за год. Но жить постоянно питомцы там не будут.