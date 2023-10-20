В Краснодарском крае отменили запрет на кормление бездомных животных

Власти Кубани внесли изменения в постановление об обращении с бездомными животными и разрешили кормить собак на улицах

Краснодарский краевой суд прекратил производство по делу о признании недействительными абзацев из постановления о правилах обращения с бездомными животными. В тексте было сказано, что жителям региона запрещается кормить и контактировать с животными без хозяев. Об этом сообщила юрист Наталья Каменская, которая добивалась исключения положений из документа.

Дело прекратили на основании ходатайства ответчика. Администрация Краснодарского края решила внести изменения в постановление и исключить из него абзацы о запрете кормления и контактирования с бездомными животными.

Эту информацию редакции Юга.ру подтвердили в краевом департаменте ветеринарии:

«Внесенные 13 октября изменения в постановление губернатора Краснодарского края от 29 марта 2023 года №149 «Об утверждении Порядка предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Краснодарского края» исключают нормы о запрете кормления и контакта с бездомными животными».