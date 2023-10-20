В Краснодарском крае отменили запрет на кормление бездомных животных
Власти Кубани внесли изменения в постановление об обращении с бездомными животными и разрешили кормить собак на улицах
Краснодарский краевой суд прекратил производство по делу о признании недействительными абзацев из постановления о правилах обращения с бездомными животными. В тексте было сказано, что жителям региона запрещается кормить и контактировать с животными без хозяев. Об этом сообщила юрист Наталья Каменская, которая добивалась исключения положений из документа.
Дело прекратили на основании ходатайства ответчика. Администрация Краснодарского края решила внести изменения в постановление и исключить из него абзацы о запрете кормления и контактирования с бездомными животными.
Эту информацию редакции Юга.ру подтвердили в краевом департаменте ветеринарии:
«Внесенные 13 октября изменения в постановление губернатора Краснодарского края от 29 марта 2023 года №149 «Об утверждении Порядка предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Краснодарского края» исключают нормы о запрете кормления и контакта с бездомными животными».
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Юга.ру рассказывали, что юрист из Новороссийска Наталья Каменская решила через суд добиться исключения этих абзацев из постановления и направила иск к губернатору Кубани. Предварительное заседание по делу прошло в конце сентября. Еще одно заседания должно было состояться 9 октября, но производство прекратили.
Ранее кубанские СМИ сообщали, что с бездомными животными разрешили только контактировать, а кормить их все еще нельзя. Путаница произошла из-за неправильно посчитанных абзацев.
Наталья Каменская рассказала, что администрация Краснодарского края считает пункт за абзац. Такое исчисление принято не во всех регионах. Об этом юристу рассказал сотрудник одной из справочно-правовых систем.
Как писали Юга.ру, весной 2023 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановления о правилах обращения с бездомными животными. Документ вызвал недовольство у жителей и зоозащитников региона. Люди возмущались, что документ запрещает кормить животных на улицах.
Позже в департаменте ветеринарии сказали, что в постановлении речь шла о прикармливании животных на регулярной основе в постоянных местах. В ведомств считают, что это приводит к образованиям стаи. Кормить единичных особей не запрещалось, пояснили в департаменте.