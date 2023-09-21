Новым руководителем управления по вопросам семьи и детства Краснодара станет Евгения Шкута

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На заседании Гордумы Краснодара 21 сентября согласовали кандидатуру на должность начальника управления по вопросам семьи и детства

Депутаты Краснодара согласовали Евгению Шкуту на должность начальника управления по вопросам семьи и детства. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Евгения Шкута работает в администрации Краснодара с 2016 года. Она была замдиректора департамента образования. С 2006 по 2016 годы работала директором школы №78. С 2004 по 2006 годы была замдиректора школы №50.

Ранее Юга.ру писали, что новым главой Прикубанского округа Краснодара стал Евгений Беликов. Также в в администрации Краснодарского края назначили нового главу департамента внутренней политики. Им стал Александр Бородавка.

Кадровые перестановки Краснодар

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Новым руководителем управления по вопросам семьи и детства Краснодара станет Евгения Шкута
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