В краснодарских офисах Сбера можно бесплатно установить полезные сервисы на смартфон

Краснодарский край

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  • Сбербанк © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Сбербанк © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

В офисах Сбера в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе теперь можно установить на смартфон Сбербанк Онлайн и другие полезные сервисы

Сотрудник банка поможет провести необходимые настройки и запустить приложения. Услуга бесплатная.

В банке клиенты могут:

  • подключить определитель входящих нежелательных звонков;
  • установить сертификаты НУЦ Минцифры России, необходимые для надежного и защищенного подключения к любым сайтам и сервисам Сбера;
  • получить консультацию по установке магазина приложений для Android.
Лариса Безделева

Лариса Безделева

заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка

«Цифровые сервисы Сбера пользуются высоким спросом у жителей юга России и Северного Кавказа. Всё чаще им отдаёт предпочтение не только молодёжь, но и люди более старшего возраста. Наши сотрудники с радостью помогут установить необходимые сертификаты и приложения, настроить смартфон для комфортного и безопасного использования. Ждем клиентов в наших офисах», — отмечает заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Николаевна Безделева.

Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края почти в два раза чаще стали оплачивать товары по QR-коду Сбера.

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