В краснодарских офисах Сбера можно бесплатно установить полезные сервисы на смартфон

В офисах Сбера в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе теперь можно установить на смартфон Сбербанк Онлайн и другие полезные сервисы

«Цифровые сервисы Сбера пользуются высоким спросом у жителей юга России и Северного Кавказа. Всё чаще им отдаёт предпочтение не только молодёжь, но и люди более старшего возраста. Наши сотрудники с радостью помогут установить необходимые сертификаты и приложения, настроить смартфон для комфортного и безопасного использования. Ждем клиентов в наших офисах», — отмечает заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Николаевна Безделева.