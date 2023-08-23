В краснодарских офисах Сбера можно бесплатно установить полезные сервисы на смартфон
В офисах Сбера в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе теперь можно установить на смартфон Сбербанк Онлайн и другие полезные сервисы
Сотрудник банка поможет провести необходимые настройки и запустить приложения. Услуга бесплатная.
В банке клиенты могут:
- подключить определитель входящих нежелательных звонков;
- установить сертификаты НУЦ Минцифры России, необходимые для надежного и защищенного подключения к любым сайтам и сервисам Сбера;
- получить консультацию по установке магазина приложений для Android.
Лариса Безделева
заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка
«Цифровые сервисы Сбера пользуются высоким спросом у жителей юга России и Северного Кавказа. Всё чаще им отдаёт предпочтение не только молодёжь, но и люди более старшего возраста. Наши сотрудники с радостью помогут установить необходимые сертификаты и приложения, настроить смартфон для комфортного и безопасного использования. Ждем клиентов в наших офисах», — отмечает заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Николаевна Безделева.
Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края почти в два раза чаще стали оплачивать товары по QR-коду Сбера.