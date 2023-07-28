В Краснодаре откроют отделение посольства Белоруссии

Краснодарский край

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  • Александр Лукашенко © Фото пресс-службы президента Республики Беларусь
    Александр Лукашенко © Фото пресс-службы президента Республики Беларусь

Мишустин подписал распоряжение об открытии отделения посольства Белоруссии в Краснодаре

В Краснодаре откроется отделение посольства Белоруссии в России. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Когда заработает отделение — неизвестно. 

Согласно документу, российскому МИДу поручили уведомить белорусскую сторону о согласии на открытие отделения. Администрации Краснодарского края рекомендовали выделить для отделения служебные и жилые помещения.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре откроется Генконсульство Турции. Оно переедет в краевую столицу из Новороссийска.  

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