В Краснодаре откроют отделение посольства Белоруссии
Мишустин подписал распоряжение об открытии отделения посольства Белоруссии в Краснодаре
В Краснодаре откроется отделение посольства Белоруссии в России. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Когда заработает отделение — неизвестно.
Согласно документу, российскому МИДу поручили уведомить белорусскую сторону о согласии на открытие отделения. Администрации Краснодарского края рекомендовали выделить для отделения служебные и жилые помещения.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре откроется Генконсульство Турции. Оно переедет в краевую столицу из Новороссийска.
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