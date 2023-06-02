Жители Краснодарского края почти в два раза чаще стали оплачивать товары по QR-коду Сбера
С начала 2023 года жители Краснодарского края оплатили покупки и услуги с помощью «Плати QR» от Сбера на 2,5 млрд рублей — на 66% больше, чем за тот же период прошлого года
В 2022 году многие польщователи столкнулись с невозможностью оплаты в торговых точках без предъявления карты. Сегодня совершать покупки со смартфона по QR-коду в Краснодарском крае позволяют более 59 тыс. терминалов безналичной оплаты Сбера. Наибольшей популярностью «Плати QR» пользуется у владельцев кафе, небольших ресторанов и курьерских служб.
Система проста в использовании для кассиров — они видят информацию о покупке в мобильном приложении СберБизнес в момент продажи.
Подключение компании к сервису бесплатное, достаточно иметь расчетный счет в Сбербанке и оставить заявку по телефону 8-800-350-01-23, на сайте или в интернет-банке СберБизнес.
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«Плати QR» стал действенной альтернативой ушедшим с российского рынка платежным системам. Сервис имеет ряд преимуществ для предпринимателей в виде сниженных тарифов и отсутствия дополнительного оборудования. В то же время покупателям оплата по QR-коду позволяет совершать безналичные покупки там, где ранее работа традиционного эквайринга была невозможна», — отмечает заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Чакалова.
QR-код на платежных терминалах позволяет оплачивать покупки с телефонов даже без поддержки NFC и подключения к мобильному интернету. Для проведения транзакции нужно отсканировать код на кассе и подтвердить его в мобильном приложении СберБанк Онлайн. При таком способе оплаты бонусы от СберСпасибо начисляются в том же объеме, как при оплате картой.
Как писали Юга.ру, клиенты Сбера на юге России и Северном Кавказе накопили 100 млн бонусов СберСпасибо.