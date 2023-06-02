Жители Краснодарского края почти в два раза чаще стали оплачивать товары по QR-коду Сбера

С начала 2023 года жители Краснодарского края оплатили покупки и услуги с помощью «Плати QR» от Сбера на 2,5 млрд рублей — на 66% больше, чем за тот же период прошлого года

В 2022 году многие польщователи столкнулись с невозможностью оплаты в торговых точках без предъявления карты. Сегодня совершать покупки со смартфона по QR-коду в Краснодарском крае позволяют более 59 тыс. терминалов безналичной оплаты Сбера. Наибольшей популярностью «Плати QR» пользуется у владельцев кафе, небольших ресторанов и курьерских служб.

Система проста в использовании для кассиров — они видят информацию о покупке в мобильном приложении СберБизнес в момент продажи.

Подключение компании к сервису бесплатное, достаточно иметь расчетный счет в Сбербанке и оставить заявку по телефону 8-800-350-01-23, на сайте или в интернет-банке СберБизнес.