Сбер открыл первый офис в Севастополе

Это двухэтажное модульное здание для обслуживания физических и юридических лиц с круглосуточной зоной и современными банкоматами, детской игровой зоной и террасой на втором этаже.

Теперь жителям и гостям города доступны все основные сервисы и продукты банка. Клиенты-физлица могут оформить моментальную и кредитную СберКарту, открыть вклад, купить в ипотеку жильё, взять потребительский кредит. В новом офисе есть и пространство для обслуживания премиальных клиентов СберПремьер.

«Открытие Сбера для Севастополя означает, что в город-герой пришел крупнейший в стране финансовый институт. Банк, который имеет огромное количество и спектр разнообразных услуг для физических и юридических лиц. Чем больше финансовых институтов появляется в городе, тем выше становится качество предоставляемых клиентам услуг. Второй важный момент — это инвестиции, которые городу очень нужны, ну и конечно это новые возможности для нашего малого и среднего бизнеса», — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

С открытием офиса в Севастополе банк расширил перечень услуг для юридических лиц. Если с марта корпоративные клиенты могли открыть расчетный счет, получить кредитные продукты и дистанционные услуги, то теперь им стали доступны: регистрация бизнеса, выдача бизнес-карт, размещение депозитов, зарплатные проекты для предприятий, подключение торгового эквайринга с круглосуточным обслуживанием pos-терминалов.

В мобильном приложении СберБанк Онлайн можно совершать операции без посещения офиса и делать переводы без комиссии в рамках установленных лимитов.

«Открытие первого офиса в Севастополе для нас большое событие. Мы рады предложить жителям и гостям города широкий спектр качественных и инновационных услуг. Мы ощутили, насколько востребованы сервисы Сбера на полуострове. За первые дни работы офиса в Ялте, несмотря на праздники, было проведено более 1,5 тыс. операций. Вскоре новые отделения появятся и в Симферополе, Керчи, Евпатории и других городах. Уверен, что работа Сбера в Крыму будет способствовать развитию бизнеса и экономики региона», — прокомментировал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

В январе банк начал работу на полуострове. В феврале установил первые банкоматы. С марта Сбер выдал представителям малого бизнеса более 425 млн рублей и открыл 500 расчетных счетов. К туристическому сезону число банкоматов будет расширено до 80.