В Краснодаре произошло смертельное ДТП

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Авария случилась около 8 утра 25 апреля

Как рассказали очевидцы, ДТП произошло на углу улиц Харьковской и Алма-Атинской. Автомобиль Toyota врезался в бетонный столб, есть погибший. 

На фото видно, что на место аварии приехали медики и пожарные. Юга.ру отправили запрос в полицию.

Обновление: В пресс-службе УМВД по Краснодару рассказали, что ДТП произошло около 7:40. По предварительным данным, 18-летний водитель BMW ехал по улице Алма-Атинской в сторону Тульской. При повороте налево он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Toyota, который двигался по встречной полосе. 

В результате водитель Toyota врезался в столб сбил женщину. От травм она скончалась на месте ДТП

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру
  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Ранее Юга.ру писали, что в центре Краснодара иномарка сбила 75-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась в больнице. В полиции возбудили уголовное дело. 

ДТП Краснодар смерть

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