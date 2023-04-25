В Краснодаре произошло смертельное ДТП
Авария случилась около 8 утра 25 апреля
Как рассказали очевидцы, ДТП произошло на углу улиц Харьковской и Алма-Атинской. Автомобиль Toyota врезался в бетонный столб, есть погибший.
На фото видно, что на место аварии приехали медики и пожарные. Юга.ру отправили запрос в полицию.
Обновление: В пресс-службе УМВД по Краснодару рассказали, что ДТП произошло около 7:40. По предварительным данным, 18-летний водитель BMW ехал по улице Алма-Атинской в сторону Тульской. При повороте налево он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Toyota, который двигался по встречной полосе.
В результате водитель Toyota врезался в столб сбил женщину. От травм она скончалась на месте ДТП
Ранее Юга.ру писали, что в центре Краснодара иномарка сбила 75-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась в больнице. В полиции возбудили уголовное дело.