В Краснодаре произошло смертельное ДТП

Как рассказали очевидцы, ДТП произошло на углу улиц Харьковской и Алма-Атинской. Автомобиль Toyota врезался в бетонный столб, есть погибший.

На фото видно, что на место аварии приехали медики и пожарные. Юга.ру отправили запрос в полицию.

Обновление: В пресс-службе УМВД по Краснодару рассказали, что ДТП произошло около 7:40. По предварительным данным, 18-летний водитель BMW ехал по улице Алма-Атинской в сторону Тульской. При повороте налево он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Toyota, который двигался по встречной полосе.

В результате водитель Toyota врезался в столб сбил женщину. От травм она скончалась на месте ДТП