Сбер совместно с X5 Group запустил сервис снятия наличных с банковской карты на кассе в сетях супермаркетов «Пятерочка» и «Перекресток»

Услуга распространяется на карты платежных систем «МИР», Mastercard и Visa. Снять наличные могут владельцы банковских карт не только Сбера, но и других банков (при условии, что эти карты выпустили в России).

Чтобы снять нужную сумму, покупателю нужно сообщить об этом кассиру при покупке товара. Сумма должна быть кратна 100 рублям и не больше 5 тыс. рублей. Кассир просканирует товары и укажет запрошенную сумму выдачи, а после оплаты покупок картой, выдаст наличные.

Клиенты Сбера могут без комиссии снять до 5 тыс. рублей за один раз и до 20 тыс. рублей в сутки. Услугу предоставляют при наличии средств в кассе магазина.

«Мы постоянно создаем и развиваем новые сервисы, которые помогают жителям Краснодарского края решать их повседневные вопросы. Услуга по снятию наличных на кассе, уверена, станет популярной среди посетителей «Пятерочки» и «Перекрестка». Ведь очень многим людям удобно снимать деньги в магазине у дома», — говорит заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Чакалова