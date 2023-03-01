Жители Краснодарского края и Адыгеи смогут снимать наличные с карты на кассах «Пятерочки» и «Перекрестка»

Адыгея, Краснодарский край

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  • Магазин «Пятёрочка» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Магазин «Пятёрочка» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Сбер совместно с X5 Group запустил сервис снятия наличных с банковской карты на кассе в сетях супермаркетов «Пятерочка» и «Перекресток»

Услуга распространяется на карты платежных систем «МИР», Mastercard и Visa. Снять наличные могут владельцы банковских карт не только Сбера, но и других банков (при условии, что эти карты выпустили в России).

Чтобы снять нужную сумму, покупателю нужно сообщить об этом кассиру при покупке товара. Сумма должна быть кратна 100 рублям и не больше 5 тыс. рублей. Кассир просканирует товары и укажет запрошенную сумму выдачи, а после оплаты покупок картой, выдаст наличные.

Клиенты Сбера могут без комиссии снять до 5 тыс. рублей за один раз и до 20 тыс. рублей в сутки. Услугу предоставляют при наличии средств в кассе магазина.

«Мы постоянно создаем и развиваем новые сервисы, которые помогают жителям Краснодарского края решать их повседневные вопросы. Услуга по снятию наличных на кассе, уверена, станет популярной среди посетителей «Пятерочки» и «Перекрестка». Ведь очень многим людям удобно снимать деньги в магазине у дома», — говорит заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Чакалова

Как писали Юга.ру, клиенты Сбера на юге России и Северном Кавказе накопили 100 млн бонусов СберСпасибо.

Банки Деньги карты «Мир» Сбербанк

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