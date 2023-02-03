Клиенты Сбера на юге России и Северном Кавказе накопили 100 млн бонусов СберСпасибо

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня

Распечатать

  • © Фото DCStudio, ru.freepik.com
    © Фото DCStudio, ru.freepik.com

Аналитики Юго-Западного Сбербанка изучили спрос на повышенные бонусы и доступ в бизнес-залы премиальных клиентов

Суммарно южные клиенты банка уже накопили около 100 млн СберСпасибо и всё активнее посещают более 100 бизнес-залов по всей России и за рубежом.

Лариса Безделева

Лариса Безделева

заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка

«С начала года на юге России и Северном Кавказе мы фиксируем растущий спрос на доступ к премиальному обслуживанию. Во-первых, это возможность получать повышенные бонусы СберСпасибо, которые можно обменять на скидки у партнёров банка или конвертировать в рубли. Во-вторых, это специальные условия подписки СберПрайм с бесплатным или более выгодным доступом к фильмам, музыке, мобильной связи, страхованию, доставке товаров из магазинов и аптек. И, конечно, с середины декабря 2022 года у премиальных клиентов удвоился спрос на безлимитное посещение более 100 бизнес-залов в России и за рубежом. Это связано с тем, что в период длинных новогодних праздников многие отправились на отдых с семьёй, а с середины января повысилось число бизнес-встреч в регионах России и за рубежом», — рассказала заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Николаевна Безделева.

Теперь премиальным клиентам Сбера не нужно ждать возмещения оплаты бизнес-зала от банка или предъявлять специальную карту. В аэропортах и на железнодорожных вокзалах из списка программы ONPASS вместе с сопровождающими они могут ожидать рейс в залах повышенного комфорта, пользоваться бесплатным Wi-Fi, переговорными комнатами и другими преимуществами, предъявив на входе QR-код или персональный номер.

Как писали Юга.ру, краснодарцы сэкономили 600 млн рублей за год, покупая продукты в СберМаркете.

Деньги карты «Мир» Сбербанк Финансы Экономика

Новости

В Усть-Лабинске арестовали замначальника полиции, который сбил человека и скрылся
Нейросети создали сериал «Ничто, навсегда». Он бесконечный и напоминает телешоу 1990-х годов
Из-за циклона выходные в Краснодарском крае будут дождливыми и ветреными
КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией закрыли
В Краснодаре водитель трамвая подрался с пассажиром
В аэропорт Сочи после вылета вернулся самолет из-за проблем с шасси

Лента новостей

Где отдохнуть и поесть с детьми в Краснодаре
Вчера, 16:21
Где отдохнуть и поесть с детьми в Краснодаре
Кафе и рестораны с детскими комнатами
Погода на выходные
Сегодня, 11:33
Погода на выходные
Из-за циклона на Кубани будет дождливо и ветрено
В Краснодаре откроют новое театральное пространство
Сегодня, 07:45
В Краснодаре откроют новое театральное пространство

Реклама на сайте