Клиенты Сбера на юге России и Северном Кавказе накопили 100 млн бонусов СберСпасибо

«С начала года на юге России и Северном Кавказе мы фиксируем растущий спрос на доступ к премиальному обслуживанию. Во-первых, это возможность получать повышенные бонусы СберСпасибо, которые можно обменять на скидки у партнёров банка или конвертировать в рубли. Во-вторых, это специальные условия подписки СберПрайм с бесплатным или более выгодным доступом к фильмам, музыке, мобильной связи, страхованию, доставке товаров из магазинов и аптек. И, конечно, с середины декабря 2022 года у премиальных клиентов удвоился спрос на безлимитное посещение более 100 бизнес-залов в России и за рубежом. Это связано с тем, что в период длинных новогодних праздников многие отправились на отдых с семьёй, а с середины января повысилось число бизнес-встреч в регионах России и за рубежом», — рассказала заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Николаевна Безделева.