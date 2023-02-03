Клиенты Сбера на юге России и Северном Кавказе накопили 100 млн бонусов СберСпасибо
Аналитики Юго-Западного Сбербанка изучили спрос на повышенные бонусы и доступ в бизнес-залы премиальных клиентов
Суммарно южные клиенты банка уже накопили около 100 млн СберСпасибо и всё активнее посещают более 100 бизнес-залов по всей России и за рубежом.
Лариса Безделева
заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка
«С начала года на юге России и Северном Кавказе мы фиксируем растущий спрос на доступ к премиальному обслуживанию. Во-первых, это возможность получать повышенные бонусы СберСпасибо, которые можно обменять на скидки у партнёров банка или конвертировать в рубли. Во-вторых, это специальные условия подписки СберПрайм с бесплатным или более выгодным доступом к фильмам, музыке, мобильной связи, страхованию, доставке товаров из магазинов и аптек. И, конечно, с середины декабря 2022 года у премиальных клиентов удвоился спрос на безлимитное посещение более 100 бизнес-залов в России и за рубежом. Это связано с тем, что в период длинных новогодних праздников многие отправились на отдых с семьёй, а с середины января повысилось число бизнес-встреч в регионах России и за рубежом», — рассказала заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Николаевна Безделева.
Теперь премиальным клиентам Сбера не нужно ждать возмещения оплаты бизнес-зала от банка или предъявлять специальную карту. В аэропортах и на железнодорожных вокзалах из списка программы ONPASS вместе с сопровождающими они могут ожидать рейс в залах повышенного комфорта, пользоваться бесплатным Wi-Fi, переговорными комнатами и другими преимуществами, предъявив на входе QR-код или персональный номер.
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