В военкомате Ростова школьников опросили о протестах, линчевании коррупционеров и оправдании терроризма

Ростовская область

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  • © Фото матери одного из опрошенных школьников, опубликованное сайтом 161.ru
    © Фото матери одного из опрошенных школьников, опубликованное сайтом 161.ru

27 декабря СМИ сообщили, что психолог ростовского военкомата спрашивал будущих призывников о революции и веротерпимости

Сайт 161.ru сообщил, что в Ростове-на-Дону родителей возмутил опрос в военкомате одного из районов города. Сын сфотографировал опросник, который психолог раздал юношам 16-17 лет, вызванным для постановки на учет. В анкете предлагалось пять вариантов ответов — «полностью да, скорее да, затрудняюсь ответить, скорее нет, полностью нет».

В подобных анкетах в военкоматах раньше были вопросы о суицидальных мыслях и семейных отношениях. К прежним вопросам добавили политические. У школьников хотели узнать их отношение к коррупционерам, радикалам и иностранцам. Еще сотрудники военкомата пытались выяснить, что школьники думают о протестах, веротерпимости, оправдании терроризма, о «революционной смене власти» и социальном неравенстве. Мать одного из юношей усомнилась в правомерности таких вопросов «не сформировавшимся мальчишкам».

В школах Ростовской области выдали памятку о мобилизации 25 млн человек:

Некоторые вопросы из списка, сфотографированного в Ростове:

  • Считаете ли вы, что люди с разным социальным и экономическим положением должны иметь различные права в обществе?
  • Раздражает ли вас иностранная речь на улицах российских населенных пунктов?
  • Считаете ли вы, что коррупционеров в органах власти нужно не судить, а линчевать?
  • Считаете ли вы, что выборами в России ничего не решить?
  • Можно ли надеяться, что революционная смена власти немедленно приведет к повышению уровня жизни российских граждан?
  • Считаете ли вы, что представители всех наций одинаково хороши?
  • Поддерживаете ли вы идею о необходимости общественных перемен в России и объединении вокруг этой идеи как можно большего числа людей?
  • Испытываете ли вы раздражение или неприязнь к представителям другого вероисповедания?
  • Считаете ли вы недопустимыми нападения на представителей правоохранительных органов во время массовых акций протестов против существующей власти в Российской Федерации?
  • Считаете ли вы, что представители радикальных точек зрения имеют право на их отстаивание в социальных сетях?

Редактор Юга.ру не смог получить оперативный комментарий от военного комиссариата Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре в средней школе станицы Приближная в Кабардино-Балкарии провели антитеррористические учения, где одного из захватчиков играл старшеклассник.

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