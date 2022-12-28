В военкомате Ростова школьников опросили о протестах, линчевании коррупционеров и оправдании терроризма

Сайт 161.ru сообщил, что в Ростове-на-Дону родителей возмутил опрос в военкомате одного из районов города. Сын сфотографировал опросник, который психолог раздал юношам 16-17 лет, вызванным для постановки на учет. В анкете предлагалось пять вариантов ответов — «полностью да, скорее да, затрудняюсь ответить, скорее нет, полностью нет».

В подобных анкетах в военкоматах раньше были вопросы о суицидальных мыслях и семейных отношениях. К прежним вопросам добавили политические. У школьников хотели узнать их отношение к коррупционерам, радикалам и иностранцам. Еще сотрудники военкомата пытались выяснить, что школьники думают о протестах, веротерпимости, оправдании терроризма, о «революционной смене власти» и социальном неравенстве. Мать одного из юношей усомнилась в правомерности таких вопросов «не сформировавшимся мальчишкам».