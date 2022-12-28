В военкомате Ростова школьников опросили о протестах, линчевании коррупционеров и оправдании терроризма
27 декабря СМИ сообщили, что психолог ростовского военкомата спрашивал будущих призывников о революции и веротерпимости
Сайт 161.ru сообщил, что в Ростове-на-Дону родителей возмутил опрос в военкомате одного из районов города. Сын сфотографировал опросник, который психолог раздал юношам 16-17 лет, вызванным для постановки на учет. В анкете предлагалось пять вариантов ответов — «полностью да, скорее да, затрудняюсь ответить, скорее нет, полностью нет».
В подобных анкетах в военкоматах раньше были вопросы о суицидальных мыслях и семейных отношениях. К прежним вопросам добавили политические. У школьников хотели узнать их отношение к коррупционерам, радикалам и иностранцам. Еще сотрудники военкомата пытались выяснить, что школьники думают о протестах, веротерпимости, оправдании терроризма, о «революционной смене власти» и социальном неравенстве. Мать одного из юношей усомнилась в правомерности таких вопросов «не сформировавшимся мальчишкам».
В школах Ростовской области выдали памятку о мобилизации 25 млн человек:
Некоторые вопросы из списка, сфотографированного в Ростове:
- Считаете ли вы, что люди с разным социальным и экономическим положением должны иметь различные права в обществе?
- Раздражает ли вас иностранная речь на улицах российских населенных пунктов?
- Считаете ли вы, что коррупционеров в органах власти нужно не судить, а линчевать?
- Считаете ли вы, что выборами в России ничего не решить?
- Можно ли надеяться, что революционная смена власти немедленно приведет к повышению уровня жизни российских граждан?
- Считаете ли вы, что представители всех наций одинаково хороши?
- Поддерживаете ли вы идею о необходимости общественных перемен в России и объединении вокруг этой идеи как можно большего числа людей?
- Испытываете ли вы раздражение или неприязнь к представителям другого вероисповедания?
- Считаете ли вы недопустимыми нападения на представителей правоохранительных органов во время массовых акций протестов против существующей власти в Российской Федерации?
- Считаете ли вы, что представители радикальных точек зрения имеют право на их отстаивание в социальных сетях?
Редактор Юга.ру не смог получить оперативный комментарий от военного комиссариата Ростовской области.
Как сообщали Юга.ру, в ноябре в средней школе станицы Приближная в Кабардино-Балкарии провели антитеррористические учения, где одного из захватчиков играл старшеклассник.