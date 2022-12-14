Участникам СВО из Крыма будут бесплатно выдавать земельные участки

Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Крыму участников СВО внесли в перечень льготников, имеющих право на предоставление земли

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике приняли закон, предусматривающий бесплатное предоставление земель участникам СВО. 

Участок могут получить:

  • ветераны боевых действий, направленных для обеспечения выполнения задач или принимающих участие в СВО;
  • инвалиды боевых действий, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или заболевания, полученных при выполнении задач или участии в СВО; 
  • члены семей погибших ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий.

Аксенов отметил, что обязательным условием для получения участка является наличие постоянной регистрации в Крыму. Он добавил, что в случае смерти участника СВО землю могут получить родственники. Позже совет министров республики утвердит перечень участков.

Ранее Юга.ру писали, что участники СВО смогут получить бесплатную юридическую помощь в Краснодарском крае. Также ветеранов СВО включили в список льготников на получение компенсации в 100 тыс. рублей за газификацию домовладений.

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Участникам СВО из Крыма будут бесплатно выдавать земельные участки
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