Участникам СВО из Крыма будут бесплатно выдавать земельные участки

В Крыму участников СВО внесли в перечень льготников, имеющих право на предоставление земли

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике приняли закон, предусматривающий бесплатное предоставление земель участникам СВО.

Участок могут получить:

ветераны боевых действий, направленных для обеспечения выполнения задач или принимающих участие в СВО;

инвалиды боевых действий, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или заболевания, полученных при выполнении задач или участии в СВО;

члены семей погибших ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий.

Аксенов отметил, что обязательным условием для получения участка является наличие постоянной регистрации в Крыму. Он добавил, что в случае смерти участника СВО землю могут получить родственники. Позже совет министров республики утвердит перечень участков.

Ранее Юга.ру писали, что участники СВО смогут получить бесплатную юридическую помощь в Краснодарском крае. Также ветеранов СВО включили в список льготников на получение компенсации в 100 тыс. рублей за газификацию домовладений.