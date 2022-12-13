В Краснодарском крае сохранят социальные цены на дрова и уголь

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

13 декабря на сессии ЗСК обсудили изменения в действующий краевой закон о мерах дополнительной соцподдержки отдельных категорий граждан по оплате коммунальных услуг

Твердое топливо по-прежнему востребовано в некоторых населенных пунктах региона.

На сессии депутаты ЗСК рассмотрели и приняли сразу в двух чтениях законопроект, предусматривающий компенсацию выпадающих [недополученных — прим. ред.] доходов поставщикам твердого печного топлива за счет регионального бюджета. Это позволит сохранить социальные цены на уголь и дрова и обеспечить соблюдение предельных индексов в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

В Краснодарском крае вырастут тарифы ЖКХ:

«Зимой должно быть тепло во всех домах, какие бы отопительные системы в них ни использовались. Домов с печным отоплением у нас не так много, но они есть, и про их жильцов забывать нельзя. Компенсация выпадающих доходов коммунальщикам позволит держать цены на эту важнейшую для людей коммунальную услугу на установленном законом уровне», — подчеркнул, комментируя принятое решение, председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко.

Как писали Юга.ру, депутаты Краснодарского края обсудили низкие темпы госпрограмм по газификации, пожарной безопасности и ЖКХ.

ЖКХ ЗСК Социальные программы Цены Юрий Бурлачко

Новости

Дождь с мокрым снегом пройдут в Краснодарском крае ночью и утром 14 декабря
В сочинском ЖК «Министерские озера» очередная авария на водопроводе. Его жители оставались без воды 34 дня за 2022 год
В школе села Новониколаевка Ростовской области открыли сразу 3 мемориальные доски погибшим на СВО
На размещение и питание беженцев в Краснодарском крае потратят больше 1 млрд рублей
В Анапе больной умер на улице по пути в медцентр
Жители Краснодарского края могут проголосовать за введение запрета на сжигание рисовой соломы

Лента новостей

От Ипполита до Джона Сноу
Сегодня, 10:11
От Ипполита до Джона Сноу
Чем можно заняться в Краснодаре в новогодние каникулы?
В кубанском паблике возмущены «обязанностью» включать ЛГБТ-людей в олимпийские сборные
Вчера, 18:06
В кубанском паблике возмущены «обязанностью» включать ЛГБТ-людей в олимпийские сборные
Кто это придумал и что вообще происходит?
В Краснодарском крае закрыли небо для беспилотников
Вчера, 17:10
В Краснодарском крае закрыли небо для беспилотников
Узнали, кто будет контролировать запрет

Реклама на сайте