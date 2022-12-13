В Краснодарском крае сохранят социальные цены на дрова и уголь

На сессии депутаты ЗСК рассмотрели и приняли сразу в двух чтениях законопроект, предусматривающий компенсацию выпадающих [недополученных — прим. ред.] доходов поставщикам твердого печного топлива за счет регионального бюджета. Это позволит сохранить социальные цены на уголь и дрова и обеспечить соблюдение предельных индексов в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

«Зимой должно быть тепло во всех домах, какие бы отопительные системы в них ни использовались. Домов с печным отоплением у нас не так много, но они есть, и про их жильцов забывать нельзя. Компенсация выпадающих доходов коммунальщикам позволит держать цены на эту важнейшую для людей коммунальную услугу на установленном законом уровне», — подчеркнул, комментируя принятое решение, председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко.