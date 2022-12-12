Бюджет Краснодарского края хотят увеличить почти на 9,3 млрд рублей

В числе первых — проект закона о краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов . В документе учтут федеральные средства, поступившие в виде межбюджетных трансфертов. В связи с этим в 2023 году доходы и расходы увеличат почти на 9,3 млрд рублей.

О значимых вопросах предстоящей сессии рассказал руководитель ЗСК Юрий Бурлачко. Он отметил, что парламентарии рассмотрят не менее 40 вопросов.

Также парламентарии обсудят реализацию краевого закона «О промышленной политике в Краснодарском крае». Несмотря на сложные условия пандемийных 2020-2021 годов и особенности текущего года, в Краснодарском крае сохранился объем промышленного производства.

В регионе работают 134 крупных и средних производств, на которых, по июльским данным, трудятся почти 70 тыс. человек. С января по сентябрь предприятия отгрузили продукции собственного производства на 345 млрд рублей. Рост к такому же периоду прошлого года составил 114,2%.