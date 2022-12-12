Бюджет Краснодарского края хотят увеличить почти на 9,3 млрд рублей
13 декабря на очередной сессии ЗСК рассмотрят более 40 вопросов
О значимых вопросах предстоящей сессии рассказал руководитель ЗСК Юрий Бурлачко. Он отметил, что парламентарии рассмотрят не менее 40 вопросов.
В числе первых — проект закона о краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. В документе учтут федеральные средства, поступившие в виде межбюджетных трансфертов. В связи с этим в 2023 году доходы и расходы увеличат почти на 9,3 млрд рублей.
Также парламентарии обсудят реализацию краевого закона «О промышленной политике в Краснодарском крае». Несмотря на сложные условия пандемийных 2020-2021 годов и особенности текущего года, в Краснодарском крае сохранился объем промышленного производства.
В регионе работают 134 крупных и средних производств, на которых, по июльским данным, трудятся почти 70 тыс. человек. С января по сентябрь предприятия отгрузили продукции собственного производства на 345 млрд рублей. Рост к такому же периоду прошлого года составил 114,2%.
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«Рассмотрим также на пленарном заседании вопрос о сохранении в крае социальных цен на твердое печное топливо. Проектом закона предусмотрено предоставление компенсаций поставщикам на возмещение выпадающих расходов. Это только немного из того, что мы планируем обсудить на сессии. Вместе с тем из общей повестки сложно выделить вопросы наиболее или наименее важные. Все они в той или иной степени отвечают сегодняшним запросам», — сказал Юрий Бурлачко.
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