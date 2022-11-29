Депутаты ЗСК обсудили развитие единого цифрового контура в здравоохранении

28 ноября председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел планерное совещание по вопросам развития единого цифрового контура в государственных медицинских организациях края

Юрий Бурлачко напомнил, что одно из ключевых действий для повышения доступности медицинской помощи — развитие технологий телемедицины, эффективное информационное взаимодействие медицинских организаций на основе единого цифрового контура (ЕЦК).

«Успешная реализация федерального проекта «Создание единого цифрового контура» будет способствовать достижению основных целей национального проекта «Здравоохранение». Она позволит быстрее внедрить персональный подход к профилактике, диагностике и лечении, обеспечит доступность медицинской помощи, в том числе консультаций узких специалистов, для пациентов в регионах», — сказал председатель ЗСК.

В рамках федерального проекта «Создание ЕЦК в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» к 2024 году по всей России должна заработать система электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением. В личном кабинете «Мое здоровье» на портале госуслуг пациент сможет записаться к врачу и на диспансеризацию, подать заявление на полис, получить медицинские документы независимо от региона, где он находится.

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов рассказал, что создание ЕЦК в крае идет с 2019 года. Приоритетные задачи проекта: оснащение медицинских организаций необходимым компьютерным оборудованием, средствами защиты информации, скоростным интернетом;

внедрение информационных систем для работы с медицинской документацией в электронном виде и создание возможностей для ее обмена всеми заинтересованными сторонами;

развитие сервисов для населения, позволяющих решать целый ряд вопросов здравоохранения в дистанционном режиме, в том числе телемедицины;

повышение эффективности управления отраслью за счет оперативного получения и анализа данных из информационных систем.

По сведениям руководителя ведомства, на текущий момент 54 тыс. медицинских работников обеспечены компьютерами и периферийным оборудованием. Функционируют более 33 тыс. автоматизированных рабочих мест. Средствами электронной подписи оснащены свыше 17 тыс. медработников. Модернизирован центр обработки данных министерства.

На развитие здравоохранения в Краснодарском крае направят ещё 2,3 млрд рублей: На что их потратят?

Секретарь комитета по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения Жанна Беловол рассказала о необходимости продолжать повышение квалификации и обучение медперсонала для работы в рамках единого цифрового контура. Также, по ее словам, важно подготовить и рассмотреть возможные варианты для привлечения специалистов по информационной безопасности в медицинские организации края.

Член профильного комитета ЗСК, главврач Краевой клинической больницы № 1, академик РАН Владимир Порханов отметил особую важность и большую работу в крае по цифровизации медицины. Академик рассказал об использовании возможностей, которые предоставляет единый цифровой контур в здравоохранении для оперативного лечения и взаимодействия лечебных учреждений и специалистов. В частности, речь шла о телемедицине. Толчком для повышенного спроса на нее стала эпидемия новой коронавирусной инфекции.

В завершении Юрий Бурлачко отметил, что подключиться к выполнению задачи правительства страны по созданию ЕЦК в здравоохранении до 2024 года должны все заинтересованные стороны.