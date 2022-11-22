Глава Тбилисского района передал гуманитарную помощь военнослужащим в зону СВО

Бойцам доставили теплую одежду, амуницию, радиостанции, квадрокоптер, приборы ночного видения, бензопилы, средства личной гигиены, газовые баллоны, лекарства, продукты питания и многое другое. «Настроение у ребят боевое. Будем и дальше держать с ними связь и помогать им!» — высказался Ильин.

В формировании благотворительного груза участвовали жители района, фермеры и руководители предприятий.



В пресс-службе администрации Тбилисского района заявили, что ее сотрудники всегда на связи с семьями мобилизованных и оперативно оказывают всестороннюю поддержку, особенно в решении бытовых проблем.