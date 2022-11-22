Глава Тбилисского района передал гуманитарную помощь военнослужащим в зону СВО
19-20 ноября глава Тбилисского района Евгений Ильин с коллегами отвезли гуманитарную помощь военнослужащим в Запорожскую область
Бойцам доставили теплую одежду, амуницию, радиостанции, квадрокоптер, приборы ночного видения, бензопилы, средства личной гигиены, газовые баллоны, лекарства, продукты питания и многое другое.
«Настроение у ребят боевое. Будем и дальше держать с ними связь и помогать им!» — высказался Ильин.
В формировании благотворительного груза участвовали жители района, фермеры и руководители предприятий.
В пресс-службе администрации Тбилисского района заявили, что ее сотрудники всегда на связи с семьями мобилизованных и оперативно оказывают всестороннюю поддержку, особенно в решении бытовых проблем.
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