Администрация Каховского района эвакуируется сама и просит жителей уезжать в Туапсе

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Мигранты из Херсонской области в Анапе © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Мигранты из Херсонской области в Анапе © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Власти Херсонской области просят жителей покинуть 15-километровую зону на левом берегу Днепра. Их готовы эвакуировать в Туапсинский район

Администрация Каховского района Херсонской области покидает 15-километровую зону на левом берегу Днепра. Об этом сообщил её глава Павел Филипчук. Он призвал жителей района эвакуироваться в безопасные субъекты РФ, в частности, в город Туапсе Краснодарского края.

Чиновник пообещал, что в Туапсе жителей Херсонской области ждет:

  • теплое, комфортабельное жилье,
  • бесплатное трехразовое питание,
  • возможность получения материальной помощи в размере 100 000 рублей,
  • возможность получения жилищного сертификата.

Глава Каховской администрации подчеркнул, что в случае отказа от эвакуации люди будут сами нести ответственность за свою жизнь и ее обеспечение. Чиновник отметил, что на территории района возможны боевые действия. Идет подготовка к обороне. Закрываются аптеки и магазины. Из-за чего условия жизни для мирных граждан с каждым днём становятся менее комфортными. 

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу приказал приступить к отводу российских войск за Днепр. 11 ноября Минобороны доложило о завершении вывода подразделений из Херсона.

Жителей Херсонской области эвакуируют в Краснодарский край с конца октября. Их размещают в Анапе, на Тамани и в Туапсинском районе. Здесь беженцам оформляют российские документы, выдают сертификаты на жилье и матпомощь. Однако с потоком людей справиться сложно. Образуются длинные очереди. Юра.ру подготовили большой репортаж из Анапы, куда эвакуировали тысячи жителей Херсонской области.

Беженцы Мигранты Туапсинский район Херсонская область

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Администрация Каховского района эвакуируется сама и просит жителей уезжать в Туапсе
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