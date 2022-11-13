Администрация Каховского района эвакуируется сама и просит жителей уезжать в Туапсе

Администрация Каховского района Херсонской области покидает 15-километровую зону на левом берегу Днепра. Об этом сообщил её глава Павел Филипчук. Он призвал жителей района эвакуироваться в безопасные субъекты РФ, в частности, в город Туапсе Краснодарского края.

Чиновник пообещал, что в Туапсе жителей Херсонской области ждет:

теплое, комфортабельное жилье,

бесплатное трехразовое питание,

возможность получения материальной помощи в размере 100 000 рублей,

возможность получения жилищного сертификата.

Глава Каховской администрации подчеркнул, что в случае отказа от эвакуации люди будут сами нести ответственность за свою жизнь и ее обеспечение. Чиновник отметил, что на территории района возможны боевые действия. Идет подготовка к обороне. Закрываются аптеки и магазины. Из-за чего условия жизни для мирных граждан с каждым днём становятся менее комфортными.

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу приказал приступить к отводу российских войск за Днепр. 11 ноября Минобороны доложило о завершении вывода подразделений из Херсона.

Жителей Херсонской области эвакуируют в Краснодарский край с конца октября. Их размещают в Анапе, на Тамани и в Туапсинском районе. Здесь беженцам оформляют российские документы, выдают сертификаты на жилье и матпомощь. Однако с потоком людей справиться сложно. Образуются длинные очереди. Юра.ру подготовили большой репортаж из Анапы, куда эвакуировали тысячи жителей Херсонской области.