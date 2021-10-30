В Краснодаре завершился прием заявок на должность главы города. Мэром хотят стать уже 24 (!) человека
29 октября закончился прием документов для отбора кандидатов на должность мэра Краснодара. Рассказываем, кто еще успел подать заявки
Напомним, осенью мэр Краснодара Евгений Первышов досрочно ушел с должности в Госдуму, где попал в комитет по строительству и ЖКХ.
После ухода Первышова его место занял первый заместитель Евгений Наумов. Примерно через месяц его сменил на посту бывший вице-губернатор Андрей Алексеенко.
4 октября начался прием заявок на пост нового мэра Краснодара. Юга.ру рассказывали о кандидатах, которые ранее подали документы.
К 29 октября (последний день приема заявок) число претендентов на кресло мэра составило 29 человек, сообщили в пресс-службе мэрии города. Главу города выберут 15 ноября. Рассказываем о новых кандидатах:
- Даниил Абросимов — заместитель директора торгового комплекса ООО «Лента».
- Сергей Мещанов — генеральный директор ООО «Межрегиональный сервис перевозок».
- Константин Гордеев — родился Краснодаре. Окончил Государственную Академию правосудия по специальности «юрист». Работает адвокатом в Октябрьском филиале Краснодарской краевой коллегии адвокатов. Директор ООО «Проект Кубань Консалтинг».
- Геннадий Уфимцев — родился Краснодаре. Окончил КубГТУ по специальности «промышленное и гражданское строительство», а также КИМПиМ по специальности «финансы и кредит». Работал в Инспекции Федеральной налоговой службы, был юрисконсультом. С февраля 2012 — гендир юридического агентства ООО «Справедливость». Член партии «Справедливая Россия», депутат городской Думы Краснодара.
- Сергей Величко — менеджер АЗС ООО «Лукойл-Югнефтепродукт», индивидуальный предприниматель.
Напомним, в 2016 году на пост мэра Краснодара претендовали в два раза меньше кандидатов — всего 12 человек. Юга.ру тогда проводили народное голосование, чтобы узнать, кого хотели бы видеть на этом месте сами жители. С результатом 146% победил Евгений Первышов. Так совпало, что его и выбрали депутаты городской думы.