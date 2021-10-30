В Краснодаре завершился прием заявок на должность главы города. Мэром хотят стать уже 24 (!) человека

29 октября закончился прием документов для отбора кандидатов на должность мэра Краснодара. Рассказываем, кто еще успел подать заявки

Напомним, осенью мэр Краснодара Евгений Первышов досрочно ушел с должности в Госдуму, где попал в комитет по строительству и ЖКХ.

После ухода Первышова его место занял первый заместитель Евгений Наумов. Примерно через месяц его сменил на посту бывший вице-губернатор Андрей Алексеенко.

4 октября начался прием заявок на пост нового мэра Краснодара. Юга.ру рассказывали о кандидатах, которые ранее подали документы.