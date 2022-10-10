В Тбилисском районе открыли обновлённый стадион «Чемпион»

7 октября в станице Тбилисской состоялось торжественное открытие стадиона «Чемпион»

В мероприятии принял участие заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев и глава Тбилисского района Евгений Ильин. Церемонию открытия продолжил турнир по футболу, соревнования по баскетболу и легкоатлетическая эстафета.

Реконструкцию стадиона провели по программе «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

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На стадионе «Чемпион» оборудовали футбольное поле, беговую дорожку, площадку для баскетбола и мини-футбола. В ближайшее время здесь появятся уличные тренажёры и площадка для выполнения нормативов комплекса ГТО.

© Фото предоставлено пресс-службой администрации МО Тбилисский район

© Фото предоставлено пресс-службой администрации МО Тбилисский район