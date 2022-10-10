В Тбилисском районе открыли обновлённый стадион «Чемпион»
7 октября в станице Тбилисской состоялось торжественное открытие стадиона «Чемпион»
В мероприятии принял участие заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев и глава Тбилисского района Евгений Ильин. Церемонию открытия продолжил турнир по футболу, соревнования по баскетболу и легкоатлетическая эстафета.
Реконструкцию стадиона провели по программе «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
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