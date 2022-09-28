Вечером 27 сентября краснодарец Елизар прошел российский контрольно-пропускной пункт на границе и рассказал в инстаграм*-сториз об ожидании допроса в грузинском КПП. Причиной допроса стало место рождения — Карачаево-Черкесия. Его направили в кабинет 222 — там собеседуют тех, кто прописан или родился в республиках Северного Кавказа. Елизар сказал, что будет «жить здесь два дня, а может и три, в ожидании интервью, то есть допроса»: «По его итогу будет принято решение, впускать меня в страну или отказать во въезде».

«Здесь нет кроватей, здесь негде спать, здесь нет простыней, здесь нет еды и воды. Здесь есть Duty Free, но им нельзя пользоваться, пока ты не получил штамп. Есть только розетки. Хочу сказать, что я действительно раздавлен этой ситуацией, я пока не могу это принять, как один мой товарищ, который находится здесь пять часов, сказал, что принял ситуацию полностью и ищет клеенку, на которой можно спать. Я пока это не принял и не понимаю, [зачем] это со мной произошло, почему это решение меня коснулось».