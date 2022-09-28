Грузинские пограничники запрещают въезд многим северокавказцам. Это началось после войны с Грузией и усилилось с объявлением мобилизации
В последние дни в соцсетях участились рассказы о том, что жителей республик Северного Кавказа отдельно допрашивают на грузинской границе, днями держа в очереди, и многим отказывают во въезде в Грузию. Юга.ру попытались разобраться в ситуации
Вечером 27 сентября краснодарец Елизар прошел российский контрольно-пропускной пункт на границе и рассказал в инстаграм*-сториз об ожидании допроса в грузинском КПП. Причиной допроса стало место рождения — Карачаево-Черкесия. Его направили в кабинет 222 — там собеседуют тех, кто прописан или родился в республиках Северного Кавказа. Елизар сказал, что будет «жить здесь два дня, а может и три, в ожидании интервью, то есть допроса»: «По его итогу будет принято решение, впускать меня в страну или отказать во въезде».
«Здесь нет кроватей, здесь негде спать, здесь нет простыней, здесь нет еды и воды. Здесь есть Duty Free, но им нельзя пользоваться, пока ты не получил штамп. Есть только розетки. Хочу сказать, что я действительно раздавлен этой ситуацией, я пока не могу это принять, как один мой товарищ, который находится здесь пять часов, сказал, что принял ситуацию полностью и ищет клеенку, на которой можно спать. Я пока это не принял и не понимаю, [зачем] это со мной произошло, почему это решение меня коснулось».
Елизар просил «друзей из Тбилиси» помочь продуктами и вещами, на которых можно спать, пообещав оплатить и их стоимость, и доставку. Сегодня утром он дополнил сториз, в которых рассказал, что «в кабинет 222 женщин и детей заводят вне очереди, поэтому очередь мужчин может не двигаться вообще». В 12:30 он сказал, что «здесь открыли второй кабинет, значит, очередь пойдет быстрее». Мужчина пояснил, что все бытовые проблемы видятся ему мелочью в сравнении с тем, что «все эти люди находятся здесь просто потому, что у них в паспорте Карачево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Ингушетия или Дагестан». Елизар заключил, что лучшей помощью будет выход на митинг в Тбилиси против сложившейся ситуации.
Нарушения в ходе мобилизации:
Редакции Юга.ру известны еще несколько аналогичных историй со слов как допрашиваемых кавказцев, так и очевидцев очереди, о некоторых можно почитать здесь. Допросы кавказцев в кабинете № 222 на грузинской границе и отказы во въезде в Грузию начались не в последние дни. Однако их частота резко возросла с общим ростом миграционного потока после объявления мобилизации для СВО в Украине.
3 июня сайт «Чечня сегодня» опубликовал истории об отказах. Среди них был рассказ чеченца, который с 2017 года ездил в Грузию более сотни раз для торговли машинами, и пограничники могли видеть это по отметкам в паспорте. Тем не менее, ему отказали во въезде, а его товарища из Дагестана «развернули четвертый раз с 10 мая. Каждый раз это происходило без объяснений».
Протесты против мобилизации в Дагестане:
С тех пор медиа передавали много историй, развивающихся примерно по одному сценарию. Грузинские пограничники долго держат людей кавказского происхождения в очереди, задают им обычные вопросы о целях поездки, прошлых визитах, перевозимых деньгах и в итоге не пускают без объяснения причин. Причем иногда в Грузию пускали одного из семьи, остальным членам которой во въезде отказывали. В таких ситуациях собеседники не могли найти закономерности.
При этом сайт «Кавказский узел»** напомнил, что сообщал о случаях недопуска северокавказцев в Грузию минимум 2008 года — после российско-грузинской войны. Тогда, в ноябре 2008-го после прямого вопроса о национальности в Грузию не пустили чеченскую правозащитницу Наталью Эстемирову, позже убитую в Грозном. Также «Кавказский узел»** сообщал о недопусках в Грузию жителей Чечни, Ингушетии и Дагестана, которые происходили с 2014 по 2017 год. За все это время грузинские власти не выступили с официальной позицией о происходящем.
Юга.ру сообщали, что днем 27 сентября власти Северной Осетии — Алании заявили, что повестки на российско-грузинской границе будут получать только жители республики. Позже замвоенкома сказал, что повестки намерены давать всем гражданам РФ. Ранее к КПП «Верхний Ларс» подогнали БТР на случай, если люди решат прорвать границу.
Вчера вечером сайт ГТРК «Алания» передал данные республиканского МВД, по которым проезда через российско-грузинскую границу ожидает около 5,5 тыс. машин. За минувшие сутки границу пересекли 9,5 тыс. человек. 26 сентября власти республики сообщили, что за предыдущую неделю госграницу в обоих направлениях пересекли более 37 тыс. единиц автотранспорта и более 115 тыс. человек.
* Instagram — соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.
** «Кавказский узел» учрежден ООО «МЕМО», признанным иноагентом в РФ.
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