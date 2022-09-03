В реестр иностранных СМИ-иноагентов включили политика, общественную деятельницу и журналистку Юлию Галямину, шоумена и актера театра и кино Михаила Шаца, главреда «Новой газеты. Европа» Кирилла Мартынова, блогера Кирилла Фёдорова, журналиста Сергея Лойко, воюющего в рядах ВСУ, профессора Высшей школы экономики и сотрудника «Радио «Свобода»* Сергея Медведева, красноярское ООО «Новости».

В список физлиц-иноагентов включили мецената и сына основателя «Вымпелкома» Бориса Зимина; украинского журналиста Дмитрия Гордона, журналистку Екатерину Гордееву, экс-директора ФБК** Ивана Жданова, музыканта Андрея Макаревича, политика и блогера Фёдора Крашенинникова.