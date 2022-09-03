Минюст признал иноагентом журналистку Катерину Гордееву, уроженку Ростова-на-Дону
Вечером 2 сентября Минюст назвал новых иноагентов
В реестр иностранных СМИ-иноагентов включили политика, общественную деятельницу и журналистку Юлию Галямину, шоумена и актера театра и кино Михаила Шаца, главреда «Новой газеты. Европа» Кирилла Мартынова, блогера Кирилла Фёдорова, журналиста Сергея Лойко, воюющего в рядах ВСУ, профессора Высшей школы экономики и сотрудника «Радио «Свобода»* Сергея Медведева, красноярское ООО «Новости».
В список физлиц-иноагентов включили мецената и сына основателя «Вымпелкома» Бориса Зимина; украинского журналиста Дмитрия Гордона, журналистку Екатерину Гордееву, экс-директора ФБК** Ивана Жданова, музыканта Андрея Макаревича, политика и блогера Фёдора Крашенинникова.
Как сообщали Юга.ру, 28 марта «Новая газета» приостановила работу редакции. Сайт и прежние публикации остались доступны читателям. 15 апреля признал иноагентами журналиста Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман.
6 мая Минюст РФ признал иноагентом краснодарский центр современного искусства «Типография». 13 мая учредители центра заявили, что оспорят решение Минюста РФ в суде.
10 июня «Комитет против пыток», отделение которого есть в Краснодаре, закрывают после признания иноагентом. Председатель «Комитета» Сергей Бабинец рассказал Юга.ру, что организация постарается обжаловать решение Минюста.
* — «Радио Свобода» признано СМИ-иноагентом.
** — ФБК признана экстремистской в РФ.
Люди и организации, помеченные одной или несколькими звездочками в публикациях Юга.ру, входят в тот или иной государственный реестр ограниченных в правах лиц, запрещенных сайтов и организаций. Здесь доступен перечень этих реестров с активными ссылками.