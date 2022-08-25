На бесплатную медицину в Краснодарском крае выделили еще 2 млрд рублей

Краснодарский край

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  • © Фото aleksandarlittlewolf, freepik.com
    © Фото aleksandarlittlewolf, freepik.com

Депутаты ЗСК изменили Территориальную программу госгарантий бесплатной медпомощи в Краснодарском крае на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов отметил, что поправки, в частности, уточнили формулировки способов оплаты определенных видов медицинской помощи, скорректировали перечень лекарств и дополнили целевые критерии доступности медицинской помощи.

Так стоимость территориальной программы на 2022 год с учетом изменений составила 107,3 млрд рублей (27,3 млрд из краевого бюджета, 80 млрд — средства ОМС). В сравнении с расчетной стоимостью профицит программы превысил 5 млрд рублей.

Дополнительно выделенные на программу средства краевого бюджета направляются на льготное обеспечение граждан лекарствами и на финансирование высокотехнологичной медпомощи.

Лечение безопасно, но в лечении отказано:

«Объём территориальной программы увеличивается на 2 млрд рублей. Это позволит дополнительно улучшить состояние кубанского здравоохранения, оказать более качественную медицинскую помощь многим жителям края. Отрасль здравоохранения продолжает оставаться в центре внимания как федерального центра, так и органов государственной власти Краснодарского края. Депутаты шестого созыва всегда придавали ей большое значение, контролировали все вопросы ее текущего состояния и перспектив развития», — прокомментировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Здравоохранение ЗСК Медицина Министерство здравоохранения РФ Финансы Экономика Юрий Бурлачко

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