На бесплатную медицину в Краснодарском крае выделили еще 2 млрд рублей

Депутаты ЗСК изменили Территориальную программу госгарантий бесплатной медпомощи в Краснодарском крае на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов отметил, что поправки, в частности, уточнили формулировки способов оплаты определенных видов медицинской помощи, скорректировали перечень лекарств и дополнили целевые критерии доступности медицинской помощи.

Так стоимость территориальной программы на 2022 год с учетом изменений составила 107,3 млрд рублей (27,3 млрд из краевого бюджета, 80 млрд — средства ОМС). В сравнении с расчетной стоимостью профицит программы превысил 5 млрд рублей.

Дополнительно выделенные на программу средства краевого бюджета направляются на льготное обеспечение граждан лекарствами и на финансирование высокотехнологичной медпомощи.