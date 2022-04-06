Четырехлетний Марк из Краснодара получил лекарство от СМА

Еще один краснодарский мальчик получил от государства дорогое лекарство от СМА, в котором ему несколько раз отказывали

6 апреля в телеграм-канале, посвященном борьбе Марка Угрехелидзе за препарат «Золгенсма», сообщили, что мальчик получил долгожданный укол. Это подтвердил отец мальчика Малхаз Угрехелидзе в разговоре с журналисткой Юга.ру. Ранее ребенку дважды отказались назначить этот препарат.

«Золгенсма» — одно из трех существующих лекарств от спинальной мышечной атрофии. Из-за редкого генетического заболевания, которое вызывает паралич мышц, четырехлетний Марк не может стоять и ходить. Ранее маленький краснодарец получал препарат «Рисдиплам», который нужно пить каждый день до конца жизни. Взрослым россиянам трудно получить это дорогое лекарство от государства, а без лечения наступают смертельные нарушения работы сердца и легких. «Золгенсму» применяют однократно. Родители надеются, что после укола Марк обретет здоровую полноценную жизнь.

«Вот сейчас можно выдохнуть и рыдать. Рыдать от счастья, рыдать от того, что мы смогли, вы смогли — не опустили руки и не сломались, нас не сломали…», — написала мама ребенка Марина Угрехелидзе.

Путь к «Золгенсме» был долгим. До середины 2021 года процедуру в России не проводили. Счет от клиники в США превышал сумму 165 млн рублей, и в августе 2020 года родители открыли сбор средств для Марка. В декабре того же года мальчик начал получать поддерживающий препарат «Рисдиплам». Спустя полгода государственный фонд «Круг добра» стал закупать «Золгенсму» в Россию для детей младше шести месяцев. Марку было больше трех лет.