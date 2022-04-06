Четырехлетний Марк из Краснодара получил лекарство от СМА

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Скриншот телеграм-канала t.me/mark_ugrekhelidze
    © Скриншот телеграм-канала t.me/mark_ugrekhelidze

Еще один краснодарский мальчик получил от государства дорогое лекарство от СМА, в котором ему несколько раз отказывали

6 апреля в телеграм-канале, посвященном борьбе Марка Угрехелидзе за препарат «Золгенсма», сообщили, что мальчик получил долгожданный укол. Это подтвердил отец мальчика Малхаз Угрехелидзе в разговоре с журналисткой Юга.ру. Ранее ребенку дважды отказались назначить этот препарат.

«Золгенсма» — одно из трех существующих лекарств от спинальной мышечной атрофии. Из-за редкого генетического заболевания, которое вызывает паралич мышц, четырехлетний Марк не может стоять и ходить. Ранее маленький краснодарец получал препарат «Рисдиплам», который нужно пить каждый день до конца жизни. Взрослым россиянам трудно получить это дорогое лекарство от государства, а без лечения наступают смертельные нарушения работы сердца и легких. «Золгенсму» применяют однократно. Родители надеются, что после укола Марк обретет здоровую полноценную жизнь.

«Вот сейчас можно выдохнуть и рыдать. Рыдать от счастья, рыдать от того, что мы смогли, вы смогли — не опустили руки и не сломались, нас не сломали…», — написала мама ребенка Марина Угрехелидзе.

Путь к «Золгенсме» был долгим. До середины 2021 года процедуру в России не проводили. Счет от клиники в США превышал сумму 165 млн рублей, и в августе 2020 года родители открыли сбор средств для Марка. В декабре того же года мальчик начал получать поддерживающий препарат «Рисдиплам». Спустя полгода государственный фонд «Круг добра» стал закупать «Золгенсму» в Россию для детей младше шести месяцев. Марку было больше трех лет. 

Читайте также:

К сбору средств в октябре 2021 года присоединился «Фонд Ройзмана», за первую неделю получилось собрать 5 млн рублей. В ноябре родители попросили провести врачебную комиссию, чтобы Марку назначили необходимое лекарство, но врачи отказали из-за якобы наступивших костных изменений. Отец Марка и доверенный врач людей с СМА Александр Курмышкин были уверены, что противопоказаний к применению «Золгенсмы» у ребенка нет. 

Позже компания-производитель снизила цену на «Золгенсму» для российских благотворительных фондов до 121 млн рублей, а в декабре препарат зарегистрировали в России и критерии его применения расширились.

Собрать необходимые деньги — уже не 165, а 121 млн рублей — удалось 31 января 2022 года. Но даже за свой счет нельзя просто так купить лекарство, нужно получить разрешение от врачебного консилиума. 

3 февраля консилиум отказал Марку. Заключение, которое можно было бы оспорить, семья не получила. Зато 16 февраля Марка госпитализировали для дополнительного обследования в Москву. Там прошла еще одна комиссия, которая назначила ребенку «Золгенсму». 26 марта он получил последнюю дозу «Рисдиплама» и начал готовиться к долгожданному уколу. Лекарство оплатило государство. Марк с мамой уже 49 дней находятся в Российской детской клинической больнице, теперь мальчику предстоит восстанавливаться и тренироваться.

Лечение безопасно, но в лечении отказано:

Другому краснодарскому малышу, Вове Сологубу, врачи тоже отказали 3 февраля, — но через несколько дней комиссия прислала положительное заключение. 31 марта ему досталась «Золгенсма» за счет государственного «Круга добра». Деньги, которые люди жертвовали на лечение Вове, уже начали перераспределять в пользу других детей. 

Так, 1 млн 682 тыс. рублей хотят направить Артуру Худояну со СМА из Краснодарского края. Родители полуторагодовалого малыша тоже ведут сбор на «Золгенсму», сейчас собрано около 30% суммы. 

Поддержать Артура можно здесь.

Еще одному пациенту со СМА семья уже купила необходимое оборудование за 766,5 тыс. рублей и собирается оплатить еще два аппарата, когда они будут в наличии. Эта помощь нужна была пятимесячному Кириллу Журавлеву из Иркутска, который получил «Золгенсму» в тот же день, что и Вова.

Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Здоровье Инвалидность Медицина

Новости

Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор журналисту, который пожаловался на избиение полицейскими
Четырехлетний Марк из Краснодара получил лекарство от СМА
Власти Анапы решили отремонтировать мост по дороге к Кипарисовому озеру
В Музыкальном микрорайоне Краснодара суд заморозил строительство многоэтажки на месте детского сада
Ученые Кубани смогут подать заявку на региональную премию
В Новороссийске застройщик обманул дольщиков на 1 млрд рублей

Лента новостей

Жалуйтесь онлайн, пожалуйста
5 апреля, 17:01
Жалуйтесь онлайн, пожалуйста
Рассказываем, куда и с какими проблемами можно обратиться сознательным краснодарцам
В Краснодаре опять продлили сроки реконструкции стадиона «Динамо»
Вчера, 11:57
В Краснодаре опять продлили сроки реконструкции стадиона «Динамо»
Раньше его обещали открыть в мае 2022 года
Краснодарцы могут выбрать сквер для благоустройства в 2023 году
4 апреля, 19:44
Краснодарцы могут выбрать сквер для благоустройства в 2023 году
В голосовании участвуют четыре территории

Реклама на сайте