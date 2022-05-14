На Кубани новорожденных будут дополнительно проверять на СМА и первичные иммунодефициты

Если у ребенка после обследования обнаружат высокую вероятность наличия заболевания, его направят в профильные учреждения для подтверждающей диагностики

В Краснодарском крае запустили пилотный проект, по которому у новорожденных в крае будут брать дополнительные анализы на СМА и первичные иммунодефициты. Проект реализуют сотрудники краевой межрегиональной медико-генетической консультации при поддержке Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова (Москва) и НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева (Москва).

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Диагностировать первичные иммунодефициты будут в региональных центрах. В сложных случаях семьи направят в московские центры. В МГНЦ из Краснодарского края уже поступило более 13 тыс. образцов биоматериала новорожденных для исследований, сообщает телеканал «Краснодар».