За первые три месяца 2022 года население Краснодарского края сократилось на 11 тысяч человек — об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на Краснодарстат.

Согласно данным ведомства, с января по март в регионе родилось 13 550 человек (на 6,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), а скончалось 24 550 человек (на 0,3% больше, чем годом ранее). Возможные причины падения рождаемости Краснодарстат не озвучил.

В целом же естественная убыль населения на Кубани выросла на 10,5% по сравнению с прошлым годом — к слову, в 2021-м в крае «впервые за значительное время наблюдали естественную убыль населения».

Правда, в тот раз резко подскочила именно смертность, тогда как рождаемость осталась на прежнем уровне.

Есть, впрочем, среди свежей статистики и хорошие новости: младенческая смертность на Кубани в первом квартале 2022 года сократилась на 10% по сравнению с прошлогодней — с 55 до 49 случаев.

Тем временем, вчера происшествие со смертельным исходом случилось на озере Абрау — там утонул молодой мужчина. А с начала лета трупы отдыхающих находили на пляжах в Сочи и Анапе.