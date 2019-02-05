Под Геленджиком не будут вводить погранзону возле севшего на мель судна Rio
Под Геленджиком возле севшего на мель судна Rio решили не вводить дополнительные зоны с режимными ограничениями
Пограничники оформили иностранных моряков на въезд в Россию еще в прошлом году, когда корабль сел на мель возле поселка Кабардинка. На борту находился 21 человек: 1 гражданин Румынии и жители Сирии.
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Большинство моряков уже уехали из России. На судне осталось 9 человек, которые при необходимости также могут вернуться домой.
Сейчас пограничники осуществляют контроль за иностранным судном. Введение дополнительных зон с режимными ограничениями в отношении теплохода и членов его экипажа не предусмотрено законодательством РФ, сообщила 5 февраля пресс-служба пограничного УФСБ России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, судно Rio село на мель во время шторма в ночь на 12 декабря 2018 года. Корабль стоял в порту Новороссийска, но из-за непогоды у него оторвался якорь и его отнесло в район Кабардинки. В первые выходные после ЧП на дороге, ведущей к этому участку побережья, собралась пробка из туристов.
В конце января власти Геленджика сообщили о намерении создать зону пограничного и таможенного контроля вокруг теплохода, объяснив это присутствием на борту иностранных граждан.
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