Под Геленджиком не будут вводить погранзону возле севшего на мель судна Rio

Под Геленджиком возле севшего на мель судна Rio решили не вводить дополнительные зоны с режимными ограничениями

Пограничники оформили иностранных моряков на въезд в Россию еще в прошлом году, когда корабль сел на мель возле поселка Кабардинка. На борту находился 21 человек: 1 гражданин Румынии и жители Сирии.

Большинство моряков уже уехали из России. На судне осталось 9 человек, которые при необходимости также могут вернуться домой.

Сейчас пограничники осуществляют контроль за иностранным судном. Введение дополнительных зон с режимными ограничениями в отношении теплохода и членов его экипажа не предусмотрено законодательством РФ, сообщила 5 февраля пресс-служба пограничного УФСБ России по Краснодарскому краю.