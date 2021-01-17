В Черном море рядом с Турцией затонул российский сухогруз, два моряка погибли

Вся Россия, В мире

Распечатать

В Черном море у берегов Турции 17 января потерпел крушение сухогруз из России

О крушении сухогруза в районе турецкой провинции Бартын местному агентству Anadolu сообщил губернатор провинции Синан Гюнер. По его данным, сухогруз шел под российским флагом и затонул у берегов Инкуму.

Позже турецкие власти рассказали, что на борту находилось 13 членов экипажа, все они граждане России. Во время крушения погибли два моряка, их тела нашли и подняли на борт спасательного судна, написал RT.

В посольстве России в Турции в официальном твиттер-аккаунте рассказали, что сухогруз Arvin шел под флагом Палау [государство-архипелаг в Микронезии в западной части Тихого океана]. Судно затонуло в 12:16 в Черном море в районе якорной стоянки порта Бартын. Также в посольстве сообщили, что, по предварительным данным, обошлось без погибших, написал телеканал «360».

В Российском профсоюзе моряков РИА «Новости» уточнили, что оператором сухогруза была украинская компания Tesoro Marine. Также появилась информация, что члены экипажа являются гражданами Украины, а не РФ. Однако по данным Росморречфлота, на борту было два россиянина, сообщил «Интерфакс».

По последним данным, с затонувшего сухогруза спасены шесть моряков.

Происшествия Судоходство Черное море

Новости

Из-за непогоды днем в Краснодаре произошло 18 аварий на сетях электроснабжения
На Кубани на некоторых участках дорог из-за снегопада ограничили движение грузовиков
В Черном море рядом с Турцией затонул российский сухогруз, два моряка погибли
В Анапе жители пяти населенных пунктов остались без света из-за аварии на высоковольтной линии
Снегопад снова парализовал работу аэропорта в Краснодаре
Краснодар замело снегом, а в мэрии рассказали, как работает оперштаб по ликвидации последствий стихии

Лента новостей

В Краснодаре началось строительство трамвайной линии на улице Московской. Фоторепортаж
Вчера, 16:22
В Краснодаре началось строительство трамвайной линии на улице Московской. Фоторепортаж
Жара в декабре или снег в апреле?
13 января, 08:02
Жара в декабре или снег в апреле?
Тест про климат в Краснодаре
«Сделайте проще и не выделывайтесь»
5 января, 08:03
«Сделайте проще и не выделывайтесь»
Как жители Краснодара восстановили историческую дверь в центре города

Реклама на портале