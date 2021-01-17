В Черном море рядом с Турцией затонул российский сухогруз, два моряка погибли

В Черном море у берегов Турции 17 января потерпел крушение сухогруз из России

О крушении сухогруза в районе турецкой провинции Бартын местному агентству Anadolu сообщил губернатор провинции Синан Гюнер. По его данным, сухогруз шел под российским флагом и затонул у берегов Инкуму.

Позже турецкие власти рассказали, что на борту находилось 13 членов экипажа, все они граждане России. Во время крушения погибли два моряка , их тела нашли и подняли на борт спасательного судна, написал RT.

В посольстве России в Турции в официальном твиттер-аккаунте рассказали, что сухогруз Arvin шел под флагом Палау [государство-архипелаг в Микронезии в западной части Тихого океана]. Судно затонуло в 12:16 в Черном море в районе якорной стоянки порта Бартын. Также в посольстве сообщили, что, по предварительным данным, обошлось без погибших, написал телеканал «360».

В Российском профсоюзе моряков РИА «Новости» уточнили, что оператором сухогруза была украинская компания Tesoro Marine. Также появилась информация, что члены экипажа являются гражданами Украины, а не РФ. Однако по данным Росморречфлота, на борту было два россиянина, сообщил «Интерфакс».

По последним данным, с затонувшего сухогруза спасены шесть моряков.