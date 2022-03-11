Все выходные на Кубани будет идти снег

Краснодарский край

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  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

На Кубани 11-13 марта ожидается мокрый снег, ветер и гололед

В пятницу, 11 марта, в Краснодаре облачно с прояснениями. Временами будет идти снег и мокрый снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, с порывами 12-14 м/с, временами до 15-17 м/с. Температура воздуха днем 1-3 °С.

По краю в пятницу облачно, местами мокрый снег, снег и гололед. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с, днем в отдельных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха составит -1…+4 °С, в горах — 0…-5 °С.

На Черноморском побережье облачно с прояснениями. Временами мокрый снег, снег, утром на участке от Джубги до Магри гололед, налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный, 15-17 м/с, местами порывы 20-25 м/с, в Новороссийске порывы 23-28 м/с. Температура воздуха -3…+2 °С, на участке от Джубги до Магри будет 1…6 °С.

На выходных, 12-13 марта, в краевой столице пройдет дождь и мокрый снег. Температура воздуха составит -3…+3 °С. Ветер северный, 1-3 м/с.

В крае будет облачно с прояснениями. Ожидается мокрый снег, снег и гололед на дорогах. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с, в субботу порывы 15-18 м/с, в воскресенье — 12-14 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…-5 °С, местами при прояснении будет -5…-10 °С, днем — -2…+3 °С. В горах ночью ожидается -5…-10 °С, днем — -1…-6 °С. На Черноморском побережье ночью будет -1…-6 °С, днем 12 марта ожидается -2…+3 °С, 13 марта — 0…+5 °С.

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