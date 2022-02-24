В Азовском море приостановили судоходство

С 4:00 24 февраля до особого распоряжения на основании предупреждения Минобороны приостановили судоходство в Азовском море, сообщил ТАСС.

В Керченском проливе судоходство не закрывали, оно работает в штатном режиме, но из-за закрытия моря у судов нет необходимости проходить через пролив. Сейчас суда там могут ходить от берега к берегу.

Напомним, с утра 24 февраля после объявления военной спецоперации на Украине на юге России закрыли все аэропорты, кроме сочинского. По состоянию на 11:30 в Краснодаре отменили 27 рейсов, в Сочи — 32, еще 8 задержали.