В Краснодаре из-за Дня животновода перекроют улицу Гоголя

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 19 февраля автомобилисты не смогут проехать по улице Гоголя

Из-за проведения краевого мероприятия в Краснодаре 18 февраля на улице Гоголя от Красноармейской до Красной и от Красной до Рашпилевской запретят автомобильное движение. Вечером 18 января дорогу расчистят от припаркованного транспорта.

На участке сделают парковку для гостей и участников Дня животновода. На месте будут дежурить сотрудники ДПС. Водителей просят заранее учесть ограничения при планировании маршрута.

Как писали Юга.ру, 16 февраля в Краснодаре на Пушкинской площади Краснодара сделают парковку ради съезда «Единой России».

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