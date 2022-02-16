В Краснодаре из-за Дня животновода перекроют улицу Гоголя

В Краснодаре 19 февраля автомобилисты не смогут проехать по улице Гоголя

Из-за проведения краевого мероприятия в Краснодаре 18 февраля на улице Гоголя от Красноармейской до Красной и от Красной до Рашпилевской запретят автомобильное движение. Вечером 18 января дорогу расчистят от припаркованного транспорта.

На участке сделают парковку для гостей и участников Дня животновода. На месте будут дежурить сотрудники ДПС. Водителей просят заранее учесть ограничения при планировании маршрута.

Как писали Юга.ру, 16 февраля в Краснодаре на Пушкинской площади Краснодара сделают парковку ради съезда «Единой России».