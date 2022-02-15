Капитан запаса получил условное наказание по делу о смерти кубанского призывника из-за двух ящиков водки

В Воронеже суд вынес приговор офицеру запаса, которого обвиняли в доведении до самоубийства солдата-срочника из Краснодарского края Степана Цымбала

С чего все начиналось. Ранее Юга.ру писали, что в воинской части в Воронежской области в феврале 2019 года нашли тело 19-летнего солдата-срочника из Кореновского района Степана Цымбала. Молодой человек находился на территории полигона «Погоново».

Сначала в военной части заявили, что причиной смерти срочника стала остановка сердца из-за сердечной недостаточности. При этом молодой человек прошел несколько медкомиссий и не жаловался на здоровье. Следов насильственной смерти (побоев, синяков, ссадин и других травм) при осмотре не обнаружили. Позже оказалось, что руки солдата были связаны скотчем, на голове у него был пакет, тоже замотанный скотчем на шее. Само тело находилось в палатке для умывания. Родственники погибшего солдата рассказали Юга.ру, что при опознании молодого человека его лицо было залито клеем. Также у него отсутствовали некоторые личные вещи. Что говорили следователи. Позже в СК возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», ход расследования которого на личный контроль взял глава ведомства Александр Бастрыкин.

Следствие выдвинуло версию, что солдата избил капитан, который приехал на полигон по вопросам оборудования бани для личного состава. Из машины офицера тогда пропали два ящика водки, поэтому он толкнул спящего Цымбала, чтобы тот проснулся и собрал весь личный состав. Солдат не проснулся, поэтому, по данным следствия, был избит.

Что теперь. 15 февраля 2022 года на сайте Воронежского гарнизонного военного суда появился приговор капитану запаса по этому делу. Из документа следует, что «днем 10 февраля 2019 года на полигоне «Погоново» между капитаном Прохоровым и рядовыми Цымбала и Юшковым (в деле появился второй пострадавший) произошел конфликт, в ходе которого Прохоров применил к рядовому Цымбала физическое насилие, не повлекшее вред здоровью последнего, а также угрожал рядовым Цымбала и Юшкову серьезными проблемами по службе и применением насилия , в случае если последние к 22 часам 10 февраля 2019 года не возвратят или не найдут причастных к пропаже из его автомобиля спиртных напитков».

Также в приговоре говорится, что смерть солдата наступила из-за удушения, при этом следов борьбы или сопротивления не обнаружено. Эксперты не нашли прямую связь между действиями и угрозами со стороны капитана и самоубийством срочника. Суд пришел к аналогичному выводу. Поэтому состава п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» в действиях офицера не усмотрели.

Офицера в итоге осудили по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения» — на четыре года условно с испытательным сроком в два года. В течение двух лет он не сможет занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления.

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Что говрит капитан. Сам офицер не считает себя виновным в смерти солдата. По его словам, солдата он не бил, а лишь похлопал по плечу, при этом «зла ему не желал» . Угрозы в адрес срочников он использовал «для связки слов» .