В Сочи чиновник потратил на покупку квартиры 3,4 млн рублей, которых официально не получал

Сочинского чиновника, который потратил на квартиру 3,4 млн рублей, уволили и обязали столько же выплатить государству

В прокуратуре Сочи сообщили, что Краснодарский краевой суд решил взыскать с сочинского чиновника 3,4 млн рублей, которые тот вложил в покупку квартиры. Суд установил, что зарплата и другие законные источники дохода не позволяли муниципальному служащему потратить такую сумму на покупку недвижимости.

Прокуратура нашла и другие коррупционные нарушения в работе чиновника. В комиссии мэрии Сочи решили его уволить.

Напомним, за первую половину 2021 года прокуратура Кубани обнаружила, что 320 чиновников края скрыли 33,8 млн своих доходов. В июне экс-чиновника из Новороссийска приговорили к 11 месяцам колонии за взятку в 400 тыс. рублей, а в декабре он снова устроился в администрацию.