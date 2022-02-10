В Сочи чиновник потратил на покупку квартиры 3,4 млн рублей, которых официально не получал

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сочинского чиновника, который потратил на квартиру 3,4 млн рублей, уволили и обязали столько же выплатить государству

В прокуратуре Сочи сообщили, что Краснодарский краевой суд решил взыскать с сочинского чиновника 3,4 млн рублей, которые тот вложил в покупку квартиры. Суд установил, что зарплата и другие законные источники дохода не позволяли муниципальному служащему потратить такую сумму на покупку недвижимости. 

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Прокуратура нашла и другие коррупционные нарушения в работе чиновника. В комиссии мэрии Сочи решили его уволить. 

Напомним, за первую половину 2021 года прокуратура Кубани обнаружила, что 320 чиновников края скрыли 33,8 млн своих доходов. В июне экс-чиновника из Новороссийска приговорили к 11 месяцам колонии за взятку в 400 тыс. рублей, а в декабре он снова устроился в администрацию.

Взятка Коррупция Прокуратура Суд Чиновники

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