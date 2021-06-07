Экс-чиновника из Новороссийска приговорили к 11 месяцам за взятку в 400 тыс. рублей

Краснодарский край

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Краснодарский краевой суд сообщил 7 июня, что бывшего сотрудника администрации Новороссийска осудили за покушение на мошенничество

Администрация Новороссийска заключила муниципальный контракт на 4 млн рублей с коммерческой организацией в августе 2020 года. Компания должна была выполнить капитальный ремонт водопровода в Восточном районе города. Подрядчик не полностью выполнил работы, и поэтому сумма контракта должна быть уменьшена.

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Однако руководитель управления технического надзора и ценообразования мэрии Новороссийска Лев Иосифов сообщил директору подрядной организации, что может принять выполненный объём работ и подписать акты за 400 тыс. рублей. Директор фирмы согласилась, но сообщила об этом следователям, сообщили 7 июня в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В конце октября женщина передала Иосифову деньги и его задержали оперативные сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Отметим, в телеграм-канале «ЧП Новороссийск» сообщали, что на пересечении Мысхакское шоссе и улицы Дзержинского, напротив гостиницы «Шоколад», был задержан мужчина похожий на Льва Иосифова.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество). Его признали виновным и назначили наказание в виде 11 месяцев в исправительной колонии общего режима, сообщила пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре будут судить чиновника, который разрешил вырубить деревья за взятку в 500 тыс. рублей. А также адвокат и экс-судья Новиков, который рассказывал о коррупции в Краснодарском крае, стал фигурантом дела о взяточничестве. 

 

Взятка Новороссийск Следственный комитет Суд ФСБ Чиновники

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Экс-чиновника из Новороссийска приговорили к 11 месяцам за взятку в 400 тыс. рублей
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