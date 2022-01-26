В Краснодарской краевой больнице №1 откроют новые корпуса для операций в области кардиологии и нейрохирургии

В 2022 году в краевой клинической больнице №1 планируют открыть новые диагностический и рентгенодиагностический корпуса

В Краснодаре в 2022 году в краевой клинической больнице №1 планируют ввести в эксплуатацию два новых корпуса. Это трехэтажный рентгенодиагностический корпус и восьмиэтажный лечебно-диагностический. Их общая площадь составила 17 тыс. кв. метров. Глава Кубани Вениамин Кондратьев сказал, что оба корпуса и трансформаторную подстанцию уже полностью построили. Он отметил, что корпуса позволят увеличить объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, создать более комфортные условия для врачей и пациентов.