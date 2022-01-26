В Краснодарской краевой больнице №1 откроют новые корпуса для операций в области кардиологии и нейрохирургии
В 2022 году в краевой клинической больнице №1 планируют открыть новые диагностический и рентгенодиагностический корпуса
В Краснодаре в 2022 году в краевой клинической больнице №1 планируют ввести в эксплуатацию два новых корпуса. Это трехэтажный рентгенодиагностический корпус и восьмиэтажный лечебно-диагностический. Их общая площадь составила 17 тыс. кв. метров.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев сказал, что оба корпуса и трансформаторную подстанцию уже полностью построили. Он отметил, что корпуса позволят увеличить объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, создать более комфортные условия для врачей и пациентов.
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В рентгенодиагностическом корпусе будет отделение лучевой диагностики с аппаратами МРТ, КТ, флюроскопии, маммографами и рентген установкой. Еще там откроют отделение эндоскопии и оперблок с двумя гибридными операционными. В корпусе будут проводить сложнейшие операции в области кардиологии и нейрохирургии.
Строители занимаются чистовой отделкой, смонтировали индивидуальный тепловой пункт, внутренние инженерные сети. Для корпуса купили часть медоборудования на 1 млрд рублей.
В новый лечебно-диагностический корпус переедут краевой ожоговый центр, отделения гнойной хирургии и травматологии. Также там будут несколько отделений реанимации и интенсивной терапии, аптека. Рабочие ведут там фасадные работы, устраивают перегородки и внутренние инженерные системы.
Чтобы в экстренной ситуации больница не осталась без света, там дублируют все инженерные сети. После завершения строительства там начнут ремонтировать вход со стороны улицы 1 Мая и лечебно-диагностические корпуса.