В Адыгее нашли цветущее растение времен Ледникового периода

В середине июня на территории Кавказского заповедника в Адыгее ученые нашли цветущее растение Ледникового периода

Сотрудники Кавказского биосферного заповедника в ходе научно-исследовательской экспедиции в районе Фишт-Оштенского массива обнаружили цветущую популяцию одного из реликтовых видов растений ледникового периода — вахты трехлистной.

Невзрачную на вид во время вегетации с тремя небольшими листочками вахту обычно называют «болотная сирень» из-за ее соцветий. Возможно, ярко-белый цветок привлекает внимание опылителей, рассказала порталу Юга.ру старший научный сотрудник заповедника Татьяна Ескина.

Вахта — реликтовое растение, занесенное в Красные книги Адыгеи и Краснодарского края. На Кавказ этот вид проник в ледниковый период, он мог мигрировать во время оледенения и остался произрастать здесь исключительно в небольших болотах. Сейчас вахта сохранилась только в Кавказском и Тебердинском заповедниках.



В Кавказском заповеднике цветок растет в районе Фишт-Оштенского массива, там всего около ста особей. Известны еще три места произрастания в заповеднике на территории Кубани.

Татьяна Ескина объяснила, что об этом растении было известно давно, но только сейчас ученые впервые смогли установить время цветения уникального растения и зафиксировать этот момент.

Ученые предположили, что растение расцветает раньше, чем распускает листья, поэтому временем цветения может быть середина июня.

«На этот период была назначена экспедиция, и она увенчалась успехом. Действительно, в середине июня мы впервые застали цветущую вахту трехлистную. Это очень красивый цветок ярко-белого цвета с ворсистыми лепестками. Само растение невысокое — около 30 см, из них половина вахты трехлистной расположена над водой», — рассказала Ескина.