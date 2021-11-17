Единственным кандидатом на пост мэра Новороссийска стал военный пенсионер

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Новороссийска
    © Фото пресс-службы администрации Новороссийска

В Новороссийске готовятся выбрать нового мэра. Пока есть только один кандидат

В Новороссийске 21 декабря назначат нового мэра. Кандидаты на должность должны подать документы до 26 ноября. Как сообщил «Коммерсантъ», на должность пока претендует только один человек.

Документы на конкурс подал 50-летний Алексей Самохвалов. Он является полковником запаса, воспитывает трех дочерей и переехал в приморский город из Уссурийска.

Самохвалов служил в ВМФ. После ухода на пенсию до 2019 года занимался предпринимательской деятельностью, связанной с лесоводством и строительством автомобильных дорог. Кроме того, он уже пытался стать мэром Новороссийска в 2016 году. 

По данным издания, в ближайшее время документы на пост главы города подадут действующий мэр Новороссийска Игорь Дяченко, его заместитель Виктор Цыбань и городской депутат от «Единой России» Виталий Болейко. Но ни один из них не подтвердил информацию официально.

Напомним, что 17 ноября в Краснодаре назначили нового мэра. Им стал бывший вице-губернатор Андрей Алексеенко

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