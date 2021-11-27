Игорь Дяченко не стал подавать документы на пост мэра Новоросийсска

На пост мэра Новороссийска претендуют девять человек. Действующего главы города среди них нет

В конце декабря в Новороссийске выберут нового мэра города. Кандидаты подавали документы на пост до 26 ноября. Ранее Юга.ру рассказывали, что 17 ноября на должность претендовал только один человек.

В пресс-службе мэрии города 27 ноября сообщили, что на должность главы заявки подали девять человек:

Самохвалов Алексей Евгеньевич;

Нечаев Олег Георгиевич;

Шило Владимир Евгеньевич;

Рыбкин Андрей Олегович;

Гончаров Сергей Иванович;

Цыбань Виктор Викторович (заместитель главы);

Болейко Виталий Владимирович (депутат Гордумы);

Сергеев Валерий Валерьевич;

Кравченко Андрей Васильевич (депутат Гордумы).

Действующий мэр Новороссийска Игоря Дяченко не стал подавать документы. В своем инстаграме он написал, что выдвигаться на пост не будет, но готов продолжать трудиться на благо города.

«5 лет на посту главы пролетели быстро, но я не скажу, что незаметно. Я увидел жизнь в городе с разных сторон и ракурсов и постарался дойти до сути всех болезненных тем и насущных проблем. Обязательно поддержу нового главу после его избрания и готов оказать ему всевозможную поддержку по любым вопросам», — добавил Дяченко.