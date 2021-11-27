Игорь Дяченко не стал подавать документы на пост мэра Новоросийсска

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Новороссийска
    © Фото пресс-службы администрации Новороссийска

На пост мэра Новороссийска претендуют девять человек. Действующего главы города среди них нет

В конце декабря в Новороссийске выберут нового мэра города. Кандидаты подавали документы на пост до 26 ноября. Ранее Юга.ру рассказывали, что 17 ноября на должность претендовал только один человек. 

В пресс-службе мэрии города 27 ноября сообщили, что на должность главы заявки подали девять человек: 

  • Самохвалов Алексей Евгеньевич;
  • Нечаев Олег Георгиевич;
  • Шило Владимир Евгеньевич;
  • Рыбкин Андрей Олегович;
  • Гончаров Сергей Иванович;
  • Цыбань Виктор Викторович (заместитель главы);
  • Болейко Виталий Владимирович (депутат Гордумы);
  • Сергеев Валерий Валерьевич;
  • Кравченко Андрей Васильевич (депутат Гордумы).

Действующий мэр Новороссийска Игоря Дяченко не стал подавать документы. В своем инстаграме он написал, что выдвигаться на пост не будет, но готов продолжать трудиться на благо города.

«5 лет на посту главы пролетели быстро, но я не скажу, что незаметно. Я увидел жизнь в городе с разных сторон и ракурсов и постарался дойти до сути всех болезненных тем и насущных проблем. Обязательно поддержу нового главу после его избрания и готов оказать ему всевозможную поддержку по любым вопросам», — добавил Дяченко.

Напомним, Дяченко стал мэром Новороссийска в 2016 году. Решение о его назначени приняли депутаты городской думы на внеочередном заседании.

Игорь Дяченко Новороссийск

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Игорь Дяченко не стал подавать документы на пост мэра Новоросийсска
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