Игорь Дяченко не стал подавать документы на пост мэра Новоросийсска
На пост мэра Новороссийска претендуют девять человек. Действующего главы города среди них нет
В конце декабря в Новороссийске выберут нового мэра города. Кандидаты подавали документы на пост до 26 ноября. Ранее Юга.ру рассказывали, что 17 ноября на должность претендовал только один человек.
В пресс-службе мэрии города 27 ноября сообщили, что на должность главы заявки подали девять человек:
- Самохвалов Алексей Евгеньевич;
- Нечаев Олег Георгиевич;
- Шило Владимир Евгеньевич;
- Рыбкин Андрей Олегович;
- Гончаров Сергей Иванович;
- Цыбань Виктор Викторович (заместитель главы);
- Болейко Виталий Владимирович (депутат Гордумы);
- Сергеев Валерий Валерьевич;
- Кравченко Андрей Васильевич (депутат Гордумы).
Действующий мэр Новороссийска Игоря Дяченко не стал подавать документы. В своем инстаграме он написал, что выдвигаться на пост не будет, но готов продолжать трудиться на благо города.
«5 лет на посту главы пролетели быстро, но я не скажу, что незаметно. Я увидел жизнь в городе с разных сторон и ракурсов и постарался дойти до сути всех болезненных тем и насущных проблем. Обязательно поддержу нового главу после его избрания и готов оказать ему всевозможную поддержку по любым вопросам», — добавил Дяченко.
Напомним, Дяченко стал мэром Новороссийска в 2016 году. Решение о его назначени приняли депутаты городской думы на внеочередном заседании.