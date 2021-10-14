На сочинца завели уголовное дело за долг по алиментам

В Сочи судебные приставы завели уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата алиментов) на 43-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

14-летняя дочь мужчины живет со своей мамой. После развода его обязали ежемесячно платить алименты в размере полуторной суммы прожиточного минимума. Но мужчина не стал выплачивать эту сумму и его привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.5.35.1 КоАП (неуплата средств на содержание детей). После этого он отработал 20 часов на обязательных работах.

Но мужчина так и не начал выплачивать алименты. В итоге долг превысил 1,4 млн рублей. Это стало причиной возбуждения уголовного дела. В ближайшее время материалы передадут в суд.