На сочинца завели уголовное дело за долг по алиментам

Краснодарский край

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Сочинец задолжал ребенку 1,4 млн рублей по алиментам, и на мужчину завели уголовное дело

В Сочи судебные приставы завели уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата алиментов) на 43-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

14-летняя дочь мужчины живет со своей мамой. После развода его обязали ежемесячно платить алименты в размере полуторной суммы прожиточного минимума. Но мужчина не стал выплачивать эту сумму и его привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.5.35.1 КоАП (неуплата средств на содержание детей). После этого он отработал 20 часов на обязательных работах.

Но мужчина так и не начал выплачивать алименты. В итоге долг превысил 1,4 млн рублей. Это стало причиной возбуждения уголовного дела. В ближайшее время материалы передадут в суд.

Как писали Юга.ру, в 2019 году судебные приставы взыскали более 17 млрд рублей алиментов. А в Адыгее составили социальный портрет должника по алиментам.

Сочи Судебные приставы

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