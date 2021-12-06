«Комитет против пыток» опубликовал исследование о пытках на Кубани. Больше всего жалоб — на побои и электрошокеры

Сотрудники правозащитного общественного объединения «Комитет против пыток» в Краснодарском крае проанализировали жалобы, которые поступили к ним за 4,5 года. Юга.ру ознакомились с документом

«Комитет против пыток» в Краснодарском крае собрал статистику уголовных дел, доследственных проверок и судов. Юристы проанализировали работу следователей, сообщения от пострадавших и судебную практику за 4,5 года. За это время правозащитники получили 100 жалоб на пытки, по 20 случаям удалось установить нарушение прав человека. Данные исследования юристы направили в СУ СК России по Краснодарскому краю, краевую прокуратуру, МВД, в федеральные ведомства, журналистам, а также чиновниками, депутатам и в администрации муниципалитетов, откуда пришло больше всего сообщений о пытках.

Статистические данные. В Комитете утверждают, что в 90% случаев по итогам доследственных проверок поступает отказ от возбуждения уголовных дел. В двух случаях дела были возбуждены сразу. Первое дело — об избиении инвалида Евгения Манченко в Краснодаре. В ночь на 11 марта 2019 года двое полицейских патрулировали садоводческие товарищества в районе Ростовского шоссе в Краснодаре. Они заметили, как молодой человек перелезает через забор дачного участка в товариществе «Ветеран». Не выясняя мотив его действий, сотрудники полиции сразу применили физическую силу, а затем надели на него наручники.

Второе — дело о смерти Ивана Гелиева в полицейском автомобиле в Анапе в 2017 году. 18 марта 2017 года мужчина поспорил с сотрудниками ДПС из-за задержания его друга за езду в нетрезвом виде. После этого прибывшие полицейские патрульно-постовой службы надели на Гелиева наручники, посадили в служебный автомобиль и повезли в отдел полиции Анапы. Когда машина подъехала к отделению, мужчина уже был мертв.

«При этом оперативное возбуждение уголовного дела вовсе не является гарантией его эффективного расследования в дальнейшем: так, по делу Гелиева следствие по уголовному делу длится уже 5 лет , и за это время оно не менее трех раз приостанавливалось в связи с «невозможностью установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого». Отказы в возбуждении уголовного дела. По данным Комитета, следователи в среднем семь раз отказывают в возбуждении уголовного дел. Пять отказов, которые юристы считают незаконными, было вынесено по делу Андрея Лихмана.

В 2019 году Андрея Лихмана избили из-за съемки задержания двух мужчин в Тимашевском районе. Лихман стал свидетелем грубого задержания и снял происходящее на телефон. Сотрудники полиции потребовали удалить видео, но мужчина отказался. В итоге его задержали, отвезли в отдел полиции и избили. В итоге он получил два года условно за применение насилия в отношении представителя власти.

Самое большое количество отказных постановлений в Краснодарском крае — 11. Речь идет о жалобах Артема Пономарчука, Арама Арустамяна, Карена и Эрика Енгоянов. Четверо жителей Анапы — Артем Пономарчук, Арам Арустамян, Карен и Эрик Енгояны — еще в 2015 году заявили о пытках в отделе МВД. По их словам, полицейские пытались силой заставить мужчин признаться в совершении разбойного нападения.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» было возбуждено в 2017 году. За четыре года подозреваемых в этом деле не появилось. В 2020 году было вынесено очередное постановление о прекращении уголовного дела. Оспорить в суде его не получилось, поэтому юристы Комитета планируют подать жалобу в ЕСПЧ. Семь постановлений об отказе было вынесено по делу Арама Гамбаряна, который сообщил о похищении и пытках. Потом дело все-таки возбудили, но за время расследования его дважды прекращали и 14 раз приостанавливали.

По данным правозащитников, лишь в 40% случаев удается добиться возбуждения уголовного дела. Например, по делу Григория Ачкасова и Артема Бегларяна было вынесено 14 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, 13 из которых были отменены как незаконные. Но в дальнейшем заявители отказались сотрудничать с правозащитниками, не объяснив причину. Уголовное дело возбуждено не было.

Напомним, в 2013 году трое жителей Анапы (Тигран Григорян, Артем Бегларян и Григорий Ачкасов) сообщили о том, что их подвергали пыткам в отделе полиции — якобы сотрудники МВД требовали от них признаться в совершении разбойного нападения на пожилую пару. Мужчин, по их словам, избивали и пытали электрическим током. В итоге они написали явку с повинной и получили сроки.

За 4,5 года работы филиала Комитета в Краснодарском крае ни по одному делу добиться наказания сотрудников не удалось. Семь дел находятся на этапе предварительного следствия, по одному — получено обвинительное заключение. Речь идет об избиении инвалида Евгения Манченко. Заключение было утверждено в июне 2020 года, сейчас дело рассматривается по существу в Прикубанском районом суде Краснодара.В Европейский суд по правам человека поданы жалобы по пяти делам.

Административные и уголовные дела против тех, кто рассказал о пытках. В 50% против самих пострадавших возбуждаются административные дела. Самые популярные статьи — ст. 19.3 «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и ст. 20.1 «Мелкое хулиганство». В 15% против заявителей в итоге возбуждали уголовные дела по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителей власти».

«Изучение материалов дел позволяет обоснованно говорить о том, что эти утверждения имеют под собой основания, а механизмы обеспечения производства по делам об административных правонарушениях зачастую используются сотрудниками полиции для «создания» всех необходимых процессуальных предпосылок для удержания пострадавших, оказания на них давления , а также оправдания их нахождения в отделе полиции».