В Краснодаре Вера Тихонова представит свою книгу о принятии смерти

Краснодарский край

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  • © Фото Анны Кадиковой, книжный «Чарли»
    © Фото Анны Кадиковой, книжный «Чарли»

4 декабря ЦСИ «Типография» анонсировал презентацию книгу Веры Тихоновой «Если бы не ты, то бы и не я: о любви, которая сильнее смерти»

Книга состоит из зарисовок в фейсбуке, в которых Вера делится ощущениями от потери мужа — известного фотографа Михаила Тихонова. Посты быстро привлекли сотни подписчиков и внимание издателей; вскоре книгу выпустило издательство фонда «Нужна помощь». Юга.ру публиковали большое интервью об истории издания, о переживаниях ее авторки и о том, почему в России не умеют горевать, хотя это полезно.

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1 декабря независимый книжный магазин «Чарли» сообщил, что книга уже доступна на его полках. Сотрудники магазина представят на презентации специальную «подборку книг о том, как осмыслить любовь и боль сегодня».

Истории у камина:

Презентация намечена на 4 декабря в 14:00 в ЦСИ «Типография» на Зиповской, 5, к. 33. Вход свободный, с QR-кодом или медотводом. Тихонова проведет презентацию вместе с психотерапевтом Иваном Демьяновым, который расскажет, почему истинная любовь невозможна без сочувствия и эмпатии. Также Тихонова планирует почитать отрывки из книги под гитарный аккомпанемент Артема Никитина. Гости встречи смогут подписать у авторки купленные экземпляры и задать ей любые интересующие вопросы.

Книги КЦ «Типография» Литература смерть Торговля

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