В Краснодаре Вера Тихонова представит свою книгу о принятии смерти
4 декабря ЦСИ «Типография» анонсировал презентацию книгу Веры Тихоновой «Если бы не ты, то бы и не я: о любви, которая сильнее смерти»
Книга состоит из зарисовок в фейсбуке, в которых Вера делится ощущениями от потери мужа — известного фотографа Михаила Тихонова. Посты быстро привлекли сотни подписчиков и внимание издателей; вскоре книгу выпустило издательство фонда «Нужна помощь». Юга.ру публиковали большое интервью об истории издания, о переживаниях ее авторки и о том, почему в России не умеют горевать, хотя это полезно.
Как масс-медиа возрождают традиции поминальных обрядов:
1 декабря независимый книжный магазин «Чарли» сообщил, что книга уже доступна на его полках. Сотрудники магазина представят на презентации специальную «подборку книг о том, как осмыслить любовь и боль сегодня».
Истории у камина:
Презентация намечена на 4 декабря в 14:00 в ЦСИ «Типография» на Зиповской, 5, к. 33. Вход свободный, с QR-кодом или медотводом. Тихонова проведет презентацию вместе с психотерапевтом Иваном Демьяновым, который расскажет, почему истинная любовь невозможна без сочувствия и эмпатии. Также Тихонова планирует почитать отрывки из книги под гитарный аккомпанемент Артема Никитина. Гости встречи смогут подписать у авторки купленные экземпляры и задать ей любые интересующие вопросы.