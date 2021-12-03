В Краснодаре Вера Тихонова представит свою книгу о принятии смерти

4 декабря ЦСИ «Типография» анонсировал презентацию книгу Веры Тихоновой «Если бы не ты, то бы и не я: о любви, которая сильнее смерти»

Книга состоит из зарисовок в фейсбуке, в которых Вера делится ощущениями от потери мужа — известного фотографа Михаила Тихонова. Посты быстро привлекли сотни подписчиков и внимание издателей; вскоре книгу выпустило издательство фонда «Нужна помощь». Юга.ру публиковали большое интервью об истории издания, о переживаниях ее авторки и о том, почему в России не умеют горевать, хотя это полезно.

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1 декабря независимый книжный магазин «Чарли» сообщил, что книга уже доступна на его полках. Сотрудники магазина представят на презентации специальную «подборку книг о том, как осмыслить любовь и боль сегодня».

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