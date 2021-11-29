В первый день зимы на Кубани похолодает на 10 градусов

На Кубани 1 декабря начнет действовать холодный атмосферный фронт. Из-за этого в крае похолодает, выпадут осадки и будет дуть сильный ветер. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал ТАСС, что температура воздуха в среднем понизится на 10 градусов.

«На юге России и Северном Кавказе неделя начнется вполне сентябрьской погодой — днем в Крыму и на Кубани до 17-22 °С. Но в ночь на среду, 1 декабря, в регионы уже прорвется арктический воздух, местами прогнозируется сильный ветер, в некоторых районах — мокрый снег. В частности, в ночь на среду и в среду местами сильные дожди пройдут в Ростовской и Волгоградской областях, в Сочи и на Кубани. В горах везде ожидается снег», — сказал Синенков.

В ночь и днем 30 ноября дожди пройдут в Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму. В ночь на 1 декабря дожди пройдут в Ростовской области, Сочи, Новороссийске, где прогнозируют еще и сильный ветер. С пятницы погода начнет улучшаться, и в выходные дни снова станет тепло.

В Краснодаре во вторник похолодает до 13 °С , в среду температура опустится до 5‑7 °С. Также на 30 ноября синоптики объявили в крае штормовое предупреждение.